Киноафиша Сериалы Степь Места съёмок

Места и даты съемок сериала Степь

Основные места съемок сериала Степь

  • Эскишехир, Турция
  • Биледжик, Турция
  • Анкара, Турция

Даты съемок сериала Степь

  • 30 ноября 2018 - 31 января 2019
