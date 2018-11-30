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Kinoafisha TV Shows Bozkır Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Bozkır

  • Eskisehir, Turkey
  • Bilecik, Turkey
  • Ankara, Turkey

Filming Dates

  • 30 November 2018 - 31 January 2019
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