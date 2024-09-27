Меню
Существо из Кенсона 2023 - 2024, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Существо из Кенсона
Сезоны
Сезон 2
Gyeongseong Creature
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
27 сентября 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
7
Продолжительность сезона
7 часов 56 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.4
IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Существо из Кенсона
Сезон 1
Сезон 2
Ходжэ
Ho-jae
Сезон 2
Серия 1
27 сентября 2024
Знак
Sign
Сезон 2
Серия 2
27 сентября 2024
Осколки воспоминаний
Pieces Of Memories
Сезон 2
Серия 3
27 сентября 2024
Другая сторона
The Other Side
Сезон 2
Серия 4
27 сентября 2024
Чудовище
Beast
Сезон 2
Серия 5
27 сентября 2024
Приманка
Bait
Сезон 2
Серия 6
27 сентября 2024
На грани
Marginal Man
Сезон 2
Серия 7
27 сентября 2024
