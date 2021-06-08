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Киноафиша Сериалы Правда или действие

Правда или действие (2021 - 2021)

Truth or Dare 18+
Год выпуска 2021
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 35 минут
Стрим-сервис Youku
Продолжительность сериала 17 часов 30 минут

О чем сериал

Костюмная дорама в декорациях Древнего Китая. Мирный город терроризирует шайка Драконьей крепости, и только сын генерала Ши Цын готов дать бандитам отпор. Но в очередной схватке его ослепляют, и свадьба с племянницей императора Ин Яо оказывается под угрозой. В это время в город приезжает труппа бродячих артистов. Проворная Ван Цзы производит фурор, и её решают выдать замуж за бандита из Драконьей крепости. Два торжества пересекаются, и в суматохе невесты случайно меняются местами. Девушки совсем не похожи друг на друга, но судьба города теперь зависит от них.

В ролях
В ролях
Гэнси Ли
Хуан Цзюньцзе
Сунь Анькэ
Дин Цзявэнь
Дай И
Эр Ло Ки
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.8 IMDb
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Сезоны
Правда или действие - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 30 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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