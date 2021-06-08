Костюмная дорама в декорациях Древнего Китая. Мирный город терроризирует шайка Драконьей крепости, и только сын генерала Ши Цын готов дать бандитам отпор. Но в очередной схватке его ослепляют, и свадьба с племянницей императора Ин Яо оказывается под угрозой. В это время в город приезжает труппа бродячих артистов. Проворная Ван Цзы производит фурор, и её решают выдать замуж за бандита из Драконьей крепости. Два торжества пересекаются, и в суматохе невесты случайно меняются местами. Девушки совсем не похожи друг на друга, но судьба города теперь зависит от них.