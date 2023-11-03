Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Ласт квест
Отзывы
Отзывы о сериале «Ласт квест»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Отзывы о сериале
Вся информация о сериале
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Александр Волочков
3 ноября 2023, 22:09
Оценка
Я люблю сериалы с запутанными сюжетами и где прослеживается некая последовательность действий главного героя для нахождения подсказок, чтобы разгадать основную тайну. Так что после прочтения синопсиса сериала «Ласт квест», я сразу понял – это моё. Жалко, что нельзя посмотреть сразу – я бы его за два дня закончил. Уж очень интересно, как сумеет главный герой выкрутиться из ситуации, в которую сам и попал. Причем – сам виноват! Как можно ставить вообще на любые весы жизнь сына? Олег, Олег. Советую посмотреть
3 ноября 2023, 22:09
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
4 ноября 2023, 16:36
в ответ на сообщение
Александр Волочков от 3 ноября 2023, 22:09
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
4 ноября 2023, 16:36
0
0
Ответить
zhuravlevaru1975
7 ноября 2023, 22:16
Оценка
супер фильм!!!!!
7 ноября 2023, 22:16
0
0
Ответить
мария
8 ноября 2023, 15:00
Оценка
Вот это интересно, смотрим!
8 ноября 2023, 15:00
0
0
Ответить
Елизавета
8 ноября 2023, 15:04
Оценка
Фильм прикольный. Советую к просмотру!
8 ноября 2023, 15:04
0
0
Ответить
Павел
8 ноября 2023, 15:08
Оценка
1 сезон сериала зачет 😉
8 ноября 2023, 15:08
0
0
Ответить
VadimirKino
8 ноября 2023, 22:00
Оценка
Отличный сериал. Классно играют актеры.
8 ноября 2023, 22:00
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
9 ноября 2023, 13:08
в ответ на сообщение
VadimirKino от 8 ноября 2023, 22:00
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
9 ноября 2023, 13:08
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
9 ноября 2023, 13:08
в ответ на сообщение
Павел от 8 ноября 2023, 15:08
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
9 ноября 2023, 13:08
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
9 ноября 2023, 13:08
в ответ на сообщение
Елизавета от 8 ноября 2023, 15:04
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
9 ноября 2023, 13:08
0
0
Ответить
Настя Макина
10 ноября 2023, 22:14
Оценка
После фильма «Сталинград» Пётр Федоров мой краш. С тех пор я смотрю почти все, в чем он принимает участие. И сериал «Ласт квест» не исключение. Однако я не думала, что сериал получится настолько драматичным. Прям с первых серий сценаристы закрутили события так, что даже невозможно предположить, как главный герой найдет выход из всей этой ситуации. Очень классная у сериала картинка, прям глаз радует. Как будто по каким-то стильным комиксам снято. Очень жду следующих серий, так как закончили, как всегда на самом интересном.
10 ноября 2023, 22:14
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
11 ноября 2023, 11:46
в ответ на сообщение
Настя Макина от 10 ноября 2023, 22:14
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
11 ноября 2023, 11:46
0
0
Ответить
Виктор Скост
1 декабря 2023, 20:48
Оценка
Сериал для умных зрителей. Тем, кто ожидает обычного боевика – думаю надо проходить мимо. Это, скорее всего, для Федорова какая-то личная история, которую он воплотил в жизнь в достаточно необычной форме. Но если принять правила игры сериала, принять его форму, то «Ласт Квест» на поверку окажется крепкой драмой о разбитом человеке, который вместе с возвращением сына пытается собрать по кусочкам и себя. Очень качественно и интересно!
1 декабря 2023, 20:48
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
2 декабря 2023, 13:39
в ответ на сообщение
Виктор Скост от 1 декабря 2023, 20:48
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
2 декабря 2023, 13:39
0
0
Ответить
Хельга Гросс
2 декабря 2023, 20:14
Оценка
Люблю я Петра Фёдорова. Он всегда на экране является воплощением настоящего мужчины. Тем интереснее смотреть на то, как главный герой в этом сериале постарается вернуть себе человеческое лицо, так как он представляет собой откровенную мразь. Очень хотелось бы, чтобы у сериала был хэппи энд. Пока же: бодро, интересно, интригующе!
2 декабря 2023, 20:14
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
3 декабря 2023, 12:47
в ответ на сообщение
Хельга Гросс от 2 декабря 2023, 20:14
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
3 декабря 2023, 12:47
0
0
Ответить
Сергей Лампин
3 декабря 2023, 14:36
Оценка
Обожаю квесты и сериалы, где главный герой вступает в схватку с неведомым врагом и пытается во всем разобраться. Вот недавно посмотрел «Вне себя» со Стычкиным. Тоже подобный загадочно-напряженный сериал. Но «Ласт квест» нравится пока сильнее – тут больше динамики и интрига еще злободневнее. Все эти наркокартели и борьба за семью – очень круто и капец затягивает. Фёдоров очень хорош!
3 декабря 2023, 14:36
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
3 декабря 2023, 19:13
в ответ на сообщение
Сергей Лампин от 3 декабря 2023, 14:36
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
3 декабря 2023, 19:13
0
0
Ответить
Алексей Крюков
18 декабря 2023, 22:57
Оценка
Ох, скорей бы следующая серия. Вся эта темная история удивительным образом заинтересовала меня. Мне уже даже не столько интересно, кто же в итоге окажется тем самым кукловодом, а то, как герою Федорова удастся выкрутиться из ситуации, сохранив при этом человеческое лицо. Вот при просмотре постоянно задумываюсь – оправдывает ли цель средства? Когда на кону твой ребёнок как далеко ты сможешь зайти? Сериал очень жизненный и увлекательный. Пока очень нравится.
18 декабря 2023, 22:57
0
0
Ответить
Олег Масличенко
29 декабря 2023, 21:21
Оценка
Отличный сериал. И название такое точное. Было интересно разгадывать эту запутанную историю. У Фёдорова получилось одновременно две вещи: хорошо сыграть безумного персонажа, а так же поставить всё это безумство как режиссер. История действительно была запутанной и разгадать мне до финальной серии не удалось. Если действительно вникнуть, то среди всей этой чернушной истории о наркотиках и падших людях вполне можно рассмотреть сагу и запутавшемся человеке, который искренне верит в силу семейных ценностей. Именно любовь к сыну двигала его вперёд, а это характеризует героя Фёдорова как не совсем конченного человека. Триллер, который перерос в драму, был очень увлекательным. Шик!
29 декабря 2023, 21:21
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
30 декабря 2023, 20:27
в ответ на сообщение
Алексей Крюков от 18 декабря 2023, 22:57
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
30 декабря 2023, 20:27
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
30 декабря 2023, 20:27
в ответ на сообщение
Олег Масличенко от 29 декабря 2023, 21:21
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
30 декабря 2023, 20:27
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Сёрфер
12 комментариев
Беловежская пуща
21 комментарий
Джейн Остин испортила мне жизнь
4 комментария
Формула 1
24 комментария
Саван
3 комментария
Хищные твари
5 комментариев
Лея и волшебная карта
4 комментария
Смерть единорога
3 комментария
Оно. Новая глава
8 комментариев
PSY Антиномия
2 комментария
Пила Х
54 комментария
Супермен
13 комментариев
Сказания Земноморья
7 комментариев
Девочка, покорившая время
2 комментария
Илия Муромец
4 комментария
Мир Юрского периода: Возрождение
13 комментариев
Задержанный
1 комментарий
Открытое море. Смерть рядом
6 комментариев
Плагиатор
16 комментариев
Маша и Медведи
5 комментариев
Элио
1 комментарий
На деревню дедушке
35 комментариев
Голубки
1 комментарий
Девушка Миллера
5 комментариев
Хозяин
1 комментарий
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail