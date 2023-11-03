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Киноафиша Сериалы Ласт квест Отзывы

Отзывы о сериале «Ласт квест»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
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Александр Волочков 3 ноября 2023, 22:09
Оценка
Я люблю сериалы с запутанными сюжетами и где прослеживается некая последовательность действий главного героя для нахождения подсказок, чтобы разгадать основную тайну. Так что после прочтения синопсиса сериала «Ласт квест», я сразу понял – это моё. Жалко, что нельзя посмотреть сразу – я бы его за два дня закончил. Уж очень интересно, как сумеет главный герой выкрутиться из ситуации, в которую сам и попал. Причем – сам виноват! Как можно ставить вообще на любые весы жизнь сына? Олег, Олег. Советую посмотреть
3 ноября 2023, 22:09 Ответить
Киноафиша.инфо 4 ноября 2023, 16:36
в ответ на сообщение Александр Волочков от 3 ноября 2023, 22:09
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
4 ноября 2023, 16:36 Ответить
zhuravlevaru1975 7 ноября 2023, 22:16
Оценка
супер фильм!!!!!
7 ноября 2023, 22:16 Ответить
мария 8 ноября 2023, 15:00
Оценка
Вот это интересно, смотрим!
8 ноября 2023, 15:00 Ответить
Елизавета 8 ноября 2023, 15:04
Оценка
Фильм прикольный. Советую к просмотру!
8 ноября 2023, 15:04 Ответить
Павел 8 ноября 2023, 15:08
Оценка
1 сезон сериала зачет 😉
8 ноября 2023, 15:08 Ответить
VadimirKino 8 ноября 2023, 22:00
Оценка
Отличный сериал. Классно играют актеры.
8 ноября 2023, 22:00 Ответить
Киноафиша.инфо 9 ноября 2023, 13:08
в ответ на сообщение VadimirKino от 8 ноября 2023, 22:00
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
9 ноября 2023, 13:08 Ответить
Киноафиша.инфо 9 ноября 2023, 13:08
в ответ на сообщение Павел от 8 ноября 2023, 15:08
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
9 ноября 2023, 13:08 Ответить
Киноафиша.инфо 9 ноября 2023, 13:08
в ответ на сообщение Елизавета от 8 ноября 2023, 15:04
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
9 ноября 2023, 13:08 Ответить
Настя Макина 10 ноября 2023, 22:14
Оценка
После фильма «Сталинград» Пётр Федоров мой краш. С тех пор я смотрю почти все, в чем он принимает участие. И сериал «Ласт квест» не исключение. Однако я не думала, что сериал получится настолько драматичным. Прям с первых серий сценаристы закрутили события так, что даже невозможно предположить, как главный герой найдет выход из всей этой ситуации. Очень классная у сериала картинка, прям глаз радует. Как будто по каким-то стильным комиксам снято. Очень жду следующих серий, так как закончили, как всегда на самом интересном.
10 ноября 2023, 22:14 Ответить
Киноафиша.инфо 11 ноября 2023, 11:46
в ответ на сообщение Настя Макина от 10 ноября 2023, 22:14
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
11 ноября 2023, 11:46 Ответить
Виктор Скост 1 декабря 2023, 20:48
Оценка
Сериал для умных зрителей. Тем, кто ожидает обычного боевика – думаю надо проходить мимо. Это, скорее всего, для Федорова какая-то личная история, которую он воплотил в жизнь в достаточно необычной форме. Но если принять правила игры сериала, принять его форму, то «Ласт Квест» на поверку окажется крепкой драмой о разбитом человеке, который вместе с возвращением сына пытается собрать по кусочкам и себя. Очень качественно и интересно!
1 декабря 2023, 20:48 Ответить
Киноафиша.инфо 2 декабря 2023, 13:39
в ответ на сообщение Виктор Скост от 1 декабря 2023, 20:48
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
2 декабря 2023, 13:39 Ответить
Хельга Гросс 2 декабря 2023, 20:14
Оценка
Люблю я Петра Фёдорова. Он всегда на экране является воплощением настоящего мужчины. Тем интереснее смотреть на то, как главный герой в этом сериале постарается вернуть себе человеческое лицо, так как он представляет собой откровенную мразь. Очень хотелось бы, чтобы у сериала был хэппи энд. Пока же: бодро, интересно, интригующе!
2 декабря 2023, 20:14 Ответить
Киноафиша.инфо 3 декабря 2023, 12:47
в ответ на сообщение Хельга Гросс от 2 декабря 2023, 20:14
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
3 декабря 2023, 12:47 Ответить
Сергей Лампин 3 декабря 2023, 14:36
Оценка
Обожаю квесты и сериалы, где главный герой вступает в схватку с неведомым врагом и пытается во всем разобраться. Вот недавно посмотрел «Вне себя» со Стычкиным. Тоже подобный загадочно-напряженный сериал. Но «Ласт квест» нравится пока сильнее – тут больше динамики и интрига еще злободневнее. Все эти наркокартели и борьба за семью – очень круто и капец затягивает. Фёдоров очень хорош!
3 декабря 2023, 14:36 Ответить
Киноафиша.инфо 3 декабря 2023, 19:13
в ответ на сообщение Сергей Лампин от 3 декабря 2023, 14:36
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
3 декабря 2023, 19:13 Ответить
Алексей Крюков 18 декабря 2023, 22:57
Оценка
Ох, скорей бы следующая серия. Вся эта темная история удивительным образом заинтересовала меня. Мне уже даже не столько интересно, кто же в итоге окажется тем самым кукловодом, а то, как герою Федорова удастся выкрутиться из ситуации, сохранив при этом человеческое лицо. Вот при просмотре постоянно задумываюсь – оправдывает ли цель средства? Когда на кону твой ребёнок как далеко ты сможешь зайти? Сериал очень жизненный и увлекательный. Пока очень нравится.
18 декабря 2023, 22:57 Ответить
Олег Масличенко 29 декабря 2023, 21:21
Оценка
Отличный сериал. И название такое точное. Было интересно разгадывать эту запутанную историю. У Фёдорова получилось одновременно две вещи: хорошо сыграть безумного персонажа, а так же поставить всё это безумство как режиссер. История действительно была запутанной и разгадать мне до финальной серии не удалось. Если действительно вникнуть, то среди всей этой чернушной истории о наркотиках и падших людях вполне можно рассмотреть сагу и запутавшемся человеке, который искренне верит в силу семейных ценностей. Именно любовь к сыну двигала его вперёд, а это характеризует героя Фёдорова как не совсем конченного человека. Триллер, который перерос в драму, был очень увлекательным. Шик!
29 декабря 2023, 21:21 Ответить
Киноафиша.инфо 30 декабря 2023, 20:27
в ответ на сообщение Алексей Крюков от 18 декабря 2023, 22:57
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
30 декабря 2023, 20:27 Ответить
Киноафиша.инфо 30 декабря 2023, 20:27
в ответ на сообщение Олег Масличенко от 29 декабря 2023, 21:21
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
30 декабря 2023, 20:27 Ответить
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