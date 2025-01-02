Меню
Посмотрел десятки российских сериалов, и составил рейтинг: 5 открытий 2024 года (и немного о провалах)
Если вы не согласны — милости просим в комментарии.
8 комментариев
2 января 2025 19:05
«По всем критериям — кайф»: этот сериал 2023 года с Мадяновым видели единицы, а ведь его хвалят BadComedian, критики и Ильин-младший
История о маленьком человеке, напоминающая современные повести Гоголя и Чехова.
Написать
18 ноября 2024 15:42
«Даже интереснее зарубежных!»: 6 лучших российских сериалов по версии блогера BadComedian
В списке хватает далеко не самых очевидных проектов, но есть и «Слово пацана».
Написать
14 ноября 2024 15:13
«Слово пацана» и «Невский» в пролете: Ильин из «Трассы» назвал лучший российский сериал за 5 лет
Проект недооценен — не хватило рекламы и бюджета — но держит в напряжении до финальных титров.
Написать
5 ноября 2024 12:19
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
