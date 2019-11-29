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Постер к 1-му сезону сериала Процесс
Киноафиша Сериалы Процесс Сезоны Сезон 1

Il processo 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Процесс»

В 1-м сезоне сериала «Процесс» из канала вытащили тело семнадцатилетней девочки. В центре событий оказывается прокурор Елена Гуэрра, которая связана с жертвой. Главная героиня отменила отпуск, который долгое время планировала, чтобы заняться этим делом. Сотрудникам правоохранительных органов удается задержать ту, кого они считают ответственной за убийство. Начинается судебное слушание. Воссоздавая день совершения преступления, Елена представляет снимок с вечеринки и лоскут от наряда, а также приводит свидетеля, у которого оказывается отличный слух. Задержанная Линда имеет весьма сомнительное алиби...

Список серий 1-го сезона сериала «Процесс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episodio 1
Сезон 1 Серия 1
29 ноября 2019
Серия 2 Episodio 2
Сезон 1 Серия 2
29 ноября 2019
Серия 3 Episodio 3
Сезон 1 Серия 3
6 декабря 2019
Серия 4 Episodio 4
Сезон 1 Серия 4
6 декабря 2019
Серия 5 Episodio 5
Сезон 1 Серия 5
6 декабря 2019
Серия 6 Episodio 6
Сезон 1 Серия 6
13 декабря 2019
Серия 7 Episodio 7
Сезон 1 Серия 7
13 декабря 2019
Серия 8 Episodio 8
Сезон 1 Серия 8
13 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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