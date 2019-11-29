Menu
Il processo 2019, season 1

Il processo 18+
Title Сезон 1
Season premiere 29 November 2019
Production year 2019
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Il processo" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Процесс» из канала вытащили тело семнадцатилетней девочки. В центре событий оказывается прокурор Елена Гуэрра, которая связана с жертвой. Главная героиня отменила отпуск, который долгое время планировала, чтобы заняться этим делом. Сотрудникам правоохранительных органов удается задержать ту, кого они считают ответственной за убийство. Начинается судебное слушание. Воссоздавая день совершения преступления, Елена представляет снимок с вечеринки и лоскут от наряда, а также приводит свидетеля, у которого оказывается отличный слух. Задержанная Линда имеет весьма сомнительное алиби...

7.1
7.2 IMDb

Season 1
Episodio 1
Season 1 Episode 1
29 November 2019
Episodio 2
Season 1 Episode 2
29 November 2019
Episodio 3
Season 1 Episode 3
6 December 2019
Episodio 4
Season 1 Episode 4
6 December 2019
Episodio 5
Season 1 Episode 5
6 December 2019
Episodio 6
Season 1 Episode 6
13 December 2019
Episodio 7
Season 1 Episode 7
13 December 2019
Episodio 8
Season 1 Episode 8
13 December 2019
