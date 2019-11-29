В 1-м сезоне сериала «Процесс» из канала вытащили тело семнадцатилетней девочки. В центре событий оказывается прокурор Елена Гуэрра, которая связана с жертвой. Главная героиня отменила отпуск, который долгое время планировала, чтобы заняться этим делом. Сотрудникам правоохранительных органов удается задержать ту, кого они считают ответственной за убийство. Начинается судебное слушание. Воссоздавая день совершения преступления, Елена представляет снимок с вечеринки и лоскут от наряда, а также приводит свидетеля, у которого оказывается отличный слух. Задержанная Линда имеет весьма сомнительное алиби...