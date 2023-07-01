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Постер к 1-му сезону сериала Маленькая сэмпай с моей работы
Киноафиша Сериалы Маленькая сэмпай с моей работы Сезоны Сезон 1

Uchi no Kaisha no Chiisai Senpai no Hanashi 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Маленькая сэмпай с моей работы»

В 1-м сезоне сериала «Маленькая сэмпай с моей работы» простой менеджер Синодзаки приходит в другую фирму на работу и знакомится со своей молодой начальницей по имени Шиори Катасэ. Она помогает главному герою адаптироваться в новой среде. Молодой человек гадает, чем продиктована такое доброжелательное отношение со стороны девушки. Он не знает, делает она это из-за простой вежливости или за ее поступками кроется более глубокий интерес. Так или иначе клерк хочет завоевать сердце Шиори Катакэси. Удастся ли Синодзаки добиться желаемого? Говорить об этом рано. Он продолжает осваиваться на новом месте.

График выхода новых серий Маленькая сэмпай с моей работы 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 июля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 июля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 июля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 июля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
5 августа 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
19 августа 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
26 августа 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
2 сентября 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
9 сентября 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
16 сентября 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
23 сентября 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
30 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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