В 1-м сезоне сериала «Маленькая сэмпай с моей работы» простой менеджер Синодзаки приходит в другую фирму на работу и знакомится со своей молодой начальницей по имени Шиори Катасэ. Она помогает главному герою адаптироваться в новой среде. Молодой человек гадает, чем продиктована такое доброжелательное отношение со стороны девушки. Он не знает, делает она это из-за простой вежливости или за ее поступками кроется более глубокий интерес. Так или иначе клерк хочет завоевать сердце Шиори Катакэси. Удастся ли Синодзаки добиться желаемого? Говорить об этом рано. Он продолжает осваиваться на новом месте.