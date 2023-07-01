Menu
Uchi no Kaisha no Chiisai Senpai no Hanashi 2023, season 1

Uchi no Kaisha no Chiisai Senpai no Hanashi season 1 poster
Uchi no Kaisha no Chiisai Senpai no Hanashi 18+
Season premiere 1 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Uchi no Kaisha no Chiisai Senpai no Hanashi" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Маленькая сэмпай с моей работы» простой менеджер Синодзаки приходит в другую фирму на работу и знакомится со своей молодой начальницей по имени Шиори Катасэ. Она помогает главному герою адаптироваться в новой среде. Молодой человек гадает, чем продиктована такое доброжелательное отношение со стороны девушки. Он не знает, делает она это из-за простой вежливости или за ее поступками кроется более глубокий интерес. Так или иначе клерк хочет завоевать сердце Шиори Катакэси. Удастся ли Синодзаки добиться желаемого? Говорить об этом рано. Он продолжает осваиваться на новом месте.

6.7 IMDb
Episode 1
Season 1 Episode 1
1 July 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
8 July 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
15 July 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
29 July 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
5 August 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
19 August 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
26 August 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
2 September 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
9 September 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
16 September 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
23 September 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
30 September 2023
