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Постер к 1-му сезону сериала Неспящие
Киноафиша Сериалы Неспящие Сезоны Сезон 1

Неспящие, 1 сезон

Still Up 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Неспящие»

В 1-м сезоне сериала «Неспящие» события происходят во внеурочный час в мире, где два одиноких человека нашли утешение друг в друге. Дэнни и Лизу объединяет один и тот же недуг, они оба страдают хронической бессонницей. Справиться с этим состоянием нелегко, зато можно найти чувство плеча и поддержки в лице человека, отлично знакомого с такой же проблемой. Молодой парень и девушка проводят долгие ночные часы, обсуждая то, что происходит в их жизни. Они делятся переживаниями и надеждами, всегда находя друг для друга слова утешения. У главных героев нет никаких тайн друг от друга, кроме одного зарождающегося чувства...

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 22 сентября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 сентября 2023
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 сентября 2023
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 сентября 2023
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 сентября 2023
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 октября 2023
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 октября 2023
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
20 октября 2023
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
27 октября 2023
График выхода всех сериалов
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