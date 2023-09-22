Menu
Russian
Still Up 2023, season 1

Still Up season 1 poster
Still Up

Still Up 18+
Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 20 minutes
"Still Up" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Неспящие» события происходят во внеурочный час в мире, где два одиноких человека нашли утешение друг в друге. Дэнни и Лизу объединяет один и тот же недуг, они оба страдают хронической бессонницей. Справиться с этим состоянием нелегко, зато можно найти чувство плеча и поддержки в лице человека, отлично знакомого с такой же проблемой. Молодой парень и девушка проводят долгие ночные часы, обсуждая то, что происходит в их жизни. Они делятся переживаниями и надеждами, всегда находя друг для друга слова утешения. У главных героев нет никаких тайн друг от друга, кроме одного зарождающегося чувства...

6.7 IMDb
Still Up List of episodes
Season 1
The Pharmacy
Season 1 Episode 1
22 September 2023
The Dress
Season 1 Episode 2
22 September 2023
The Date
Season 1 Episode 3
22 September 2023
The Sleep Clinic
Season 1 Episode 4
29 September 2023
Veggie Veggie Bing Bong
Season 1 Episode 5
6 October 2023
The Road Trip
Season 1 Episode 6
13 October 2023
The Horse
Season 1 Episode 7
20 October 2023
The Wedding
Season 1 Episode 8
27 October 2023
