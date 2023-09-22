В 1-м сезоне сериала «Неспящие» события происходят во внеурочный час в мире, где два одиноких человека нашли утешение друг в друге. Дэнни и Лизу объединяет один и тот же недуг, они оба страдают хронической бессонницей. Справиться с этим состоянием нелегко, зато можно найти чувство плеча и поддержки в лице человека, отлично знакомого с такой же проблемой. Молодой парень и девушка проводят долгие ночные часы, обсуждая то, что происходит в их жизни. Они делятся переживаниями и надеждами, всегда находя друг для друга слова утешения. У главных героев нет никаких тайн друг от друга, кроме одного зарождающегося чувства...