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Постер к 1-му сезону сериала Грязная корзина
Киноафиша Сериалы Грязная корзина Сезоны Сезон 1

Грязная корзина, 1 сезон

Kirli Sepeti
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 3
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Грязная корзина»

В 1-м сезоне сериала «Грязная корзина» события происходят в солидных особняках богатого района Стамбула. Главными героями становятся те, кто находится в самом низу социальной лестницы, и те, кто располагается на ее верхней ступеньке. Три женщины убирают в разных домах, невольно погружаясь в тайны и коварные интриги каждой семьи, которая наняла их на работу. Эти женщины, подобно корзинам для нуждающегося в стирке белья, знают и скрывают немало. Но так будет не всегда. Внезапно становится известно, что одна из домработниц покончила с собой. Она выбросилась из окна виллы, где некоторое время работала.

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 24 сентября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
24 сентября 2023
2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
1 октября 2023
3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
8 октября 2023
График выхода всех сериалов
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