Kirli Sepeti season 1 watch online

Kirli Sepeti season 1 poster
Kirli Sepeti

Kirli Sepeti 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 32
Runtime 64 hours 0 minute
"Kirli Sepeti" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Чужие секреты» события происходят в солидных особняках богатого района Стамбула. Главными героями становятся те, кто находится в самом низу социальной лестницы, и те, кто располагается на ее верхней ступеньке. Три женщины убирают в разных домах, невольно погружаясь в тайны и коварные интриги каждой семьи, которая наняла их на работу. Эти женщины, подобно корзинам для нуждающегося в стирке белья, знают и скрывают немало. Но так будет не всегда. Внезапно становится известно, что одна из домработниц покончила с собой. Она выбросилась из окна виллы, где некоторое время работала.

Series rating

0.0
Rate 3 votes
5.5 IMDb
Write review
"Kirli Sepeti" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
24 September 2023
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
1 October 2023
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
8 October 2023
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
15 October 2023
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
22 October 2023
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
5 November 2023
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
12 November 2023
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
19 November 2023
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
26 November 2023
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
3 December 2023
11. Bölüm
Season 1 Episode 11
10 December 2023
12. Bölüm
Season 1 Episode 12
17 December 2023
13. Bölüm
Season 1 Episode 13
24 December 2023
14. Bölüm
Season 1 Episode 14
7 January 2024
15. Bölüm
Season 1 Episode 15
14 January 2024
16. Bölüm
Season 1 Episode 16
21 January 2024
17. Bölüm
Season 1 Episode 17
28 January 2024
18. Bölüm
Season 1 Episode 18
4 February 2024
19. Bölüm
Season 1 Episode 19
11 February 2024
20. Bölüm
Season 1 Episode 20
18 February 2024
21. Bölüm
Season 1 Episode 21
25 February 2024
22. Bölüm
Season 1 Episode 22
3 March 2024
23. Bölüm
Season 1 Episode 23
10 March 2024
24. Bölüm
Season 1 Episode 24
17 March 2024
25. Bölüm
Season 1 Episode 25
24 March 2024
26. Bölüm
Season 1 Episode 26
14 April 2024
27. Bölüm
Season 1 Episode 27
21 April 2024
28. Bölüm
Season 1 Episode 28
28 April 2024
29. Bölüm
Season 1 Episode 29
5 May 2024
30. Bölüm
Season 1 Episode 30
12 May 2024
31. Bölüm
Season 1 Episode 31
19 May 2024
32. Bölüm
Season 1 Episode 32
26 May 2024
TV series release schedule
