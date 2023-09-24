В 1-м сезоне сериала «Чужие секреты» события происходят в солидных особняках богатого района Стамбула. Главными героями становятся те, кто находится в самом низу социальной лестницы, и те, кто располагается на ее верхней ступеньке. Три женщины убирают в разных домах, невольно погружаясь в тайны и коварные интриги каждой семьи, которая наняла их на работу. Эти женщины, подобно корзинам для нуждающегося в стирке белья, знают и скрывают немало. Но так будет не всегда. Внезапно становится известно, что одна из домработниц покончила с собой. Она выбросилась из окна виллы, где некоторое время работала.