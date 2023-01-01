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Доктор детектив, список сезонов

Dakteo Tamjeong 18+
Год выпуска 2019
Страна Южная Корея
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал SBS
Список сезонов сериала «Доктор детектив»
Доктор детектив - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
32 эпизода 17 июля 2019 - 5 сентября 2019
 
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