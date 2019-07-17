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Постер к 1-му сезону сериала Доктор детектив
Киноафиша Сериалы Доктор детектив Сезоны Сезон 1

Доктор детектив, 1 сезон

Dakteo Tamjeong 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 июля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 32
Продолжительность сезона 37 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Доктор детектив»

В 1-м сезоне сериала «Доктор-детектив» До Чжон Ын – молодая женщина, с головой погруженная в свою любимую работу. Она служит врачом в сфере охраны труда. Вместе со своим коллегой она расследует самые странные и запутанные случаи ранений, травм и смертей на производстве. Именно они должны решать, полагается ли жертве страховая выплата, и виноват ли работодатель в произошедшем несчастье. Самым сложным клиентом в ее врачебной практике оказывается компания TL Group, в которой с подозрительной регулярностью умирают рабочие на производстве. Начальство пытается что-то скрыть, но До Чжон Ын должна докопаться до истины и спасти людей.

Список серий 1-го сезона сериала «Доктор детектив» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 июля 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 июля 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 июля 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
18 июля 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
24 июля 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
24 июля 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
25 июля 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
25 июля 2019
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
31 июля 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
31 июля 2019
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
1 августа 2019
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
1 августа 2019
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
7 августа 2019
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
7 августа 2019
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
8 августа 2019
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
8 августа 2019
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
14 августа 2019
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
14 августа 2019
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
15 августа 2019
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
15 августа 2019
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
21 августа 2019
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
21 августа 2019
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
22 августа 2019
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
22 августа 2019
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
28 августа 2019
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
28 августа 2019
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
29 августа 2019
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
29 августа 2019
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
4 сентября 2019
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
4 сентября 2019
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
5 сентября 2019
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
5 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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