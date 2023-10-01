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Постер к 1-му сезону сериала Безбашенная
Киноафиша Сериалы Безбашенная Сезоны Сезон 1

Bezbashennaya 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Безбашенная»

В 1-м сезоне сериала «Безбашенная» главной действующей героиней этой истории является супруга политического деятеля. Как настоящей жене декабриста, Виктории приходится ехать за своим благоверным в Сибирь. Он собирается принять участие в предвыборной кампании. В маленьком городке Вика ругается с мужем и по случайному стечению обстоятельств оказывается с амнезией в доме лесника. Он воспитывает троих детей, которые решают, что Вика отлично подходит для роли их матери. В это же время в городе началась предвыборная кампания, в которую внезапно вовлекается Миша. Он просит новую супругу оказать ему помощь.

График выхода новых серий Безбашенная 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 октября 2023
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
1 октября 2023
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
8 октября 2023
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
15 октября 2023
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
22 октября 2023
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
29 октября 2023
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
5 ноября 2023
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
12 ноября 2023
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
19 ноября 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
26 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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