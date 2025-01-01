Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bezbashennaya 2024, season 1

Bezbashennaya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bezbashennaya Seasons Season 1

Bezbashennaya 16+
Title Сезон 1
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Bezbashennaya" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Безбашенная» главной действующей героиней этой истории является супруга политического деятеля. Как настоящей жене декабриста, Виктории приходится ехать за своим благоверным в Сибирь. Он собирается принять участие в предвыборной кампании. В маленьком городке Вика ругается с мужем и по случайному стечению обстоятельств оказывается с амнезией в доме лесника. Он воспитывает троих детей, которые решают, что Вика отлично подходит для роли их матери. В это же время в городе началась предвыборная кампания, в которую внезапно вовлекается Миша. Он просит новую супругу оказать ему помощь.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
Bezbashennaya List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 01
Season 1 Episode 1
TBA
Серия 02
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 03
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 04
Season 1 Episode 4
TBA
Серия 05
Season 1 Episode 5
TBA
Серия 06
Season 1 Episode 6
TBA
Серия 07
Season 1 Episode 7
TBA
Серия 08
Season 1 Episode 8
TBA
Серия 09
Season 1 Episode 9
TBA
Серия 10
Season 1 Episode 10
TBA
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more