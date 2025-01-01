В 1-м сезоне сериала «Безбашенная» главной действующей героиней этой истории является супруга политического деятеля. Как настоящей жене декабриста, Виктории приходится ехать за своим благоверным в Сибирь. Он собирается принять участие в предвыборной кампании. В маленьком городке Вика ругается с мужем и по случайному стечению обстоятельств оказывается с амнезией в доме лесника. Он воспитывает троих детей, которые решают, что Вика отлично подходит для роли их матери. В это же время в городе началась предвыборная кампания, в которую внезапно вовлекается Миша. Он просит новую супругу оказать ему помощь.