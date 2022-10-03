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Постер к 1-му сезону сериала Легендарные братья
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Киноафиша Сериалы Легендарные братья Сезоны Сезон 1

Легендарные братья, 1 сезон

Jue dai shuang jiao 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 18
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Легендарные братья»

В 1-м сезоне сериала «Легендарные братья» история начинается с того, что знаменитый воин прятался со своей беременной супругой от воинов 12 Зодиаков. Они долго преследовали героев и в конце концов настигли их. В дороге у женщины начались преждевременные роды и на свет родилось два прекрасных малыша. Но спустя некоторое время на них напали, отца с матерью убили, а двойняшек разлучили. Один воспитывался в мире, где проповедовали свет и добро. Другой решил, что непременно должен стать главным злодеем в Поднебесной. Спустя много лет выросшие и возмужавшие братья встретятся, чтобы сойтись в решающей схватке.

Список серий 1-го сезона сериала «Легендарные братья» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
3 октября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
3 октября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 октября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
10 октября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
17 октября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
24 октября 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
31 октября 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
7 ноября 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
14 ноября 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
21 ноября 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
28 ноября 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
5 декабря 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
12 декабря 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
19 декабря 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
26 декабря 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
2 января 2023
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
9 января 2023
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
16 января 2023
График выхода всех сериалов
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