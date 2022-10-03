Menu
Jue dai shuang jiao season 1 watch online

Jue dai shuang jiao season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Jue dai shuang jiao Seasons Season 1

Jue dai shuang jiao 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 18
Runtime 4 hours 30 minutes
"Jue dai shuang jiao" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Легендарные братья» история начинается с того, что знаменитый воин прятался со своей беременной супругой от воинов 12 Зодиаков. Они долго преследовали героев и в конце концов настигли их. В дороге у женщины начались преждевременные роды и на свет родилось два прекрасных малыша. Но спустя некоторое время на них напали, отца с матерью убили, а двойняшек разлучили. Один воспитывался в мире, где проповедовали свет и добро. Другой решил, что непременно должен стать главным злодеем в Поднебесной. Спустя много лет выросшие и возмужавшие братья встретятся, чтобы сойтись в решающей схватке.

"Jue dai shuang jiao" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
3 October 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
3 October 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
3 October 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
10 October 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
17 October 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
24 October 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
31 October 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
7 November 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
14 November 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
21 November 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
28 November 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
5 December 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
12 December 2022
Episode 14
Season 1 Episode 14
19 December 2022
Episode 15
Season 1 Episode 15
26 December 2022
Episode 16
Season 1 Episode 16
2 January 2023
Episode 17
Season 1 Episode 17
9 January 2023
Episode 18
Season 1 Episode 18
16 January 2023
TV series release schedule
