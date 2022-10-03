В 1-м сезоне сериала «Легендарные братья» история начинается с того, что знаменитый воин прятался со своей беременной супругой от воинов 12 Зодиаков. Они долго преследовали героев и в конце концов настигли их. В дороге у женщины начались преждевременные роды и на свет родилось два прекрасных малыша. Но спустя некоторое время на них напали, отца с матерью убили, а двойняшек разлучили. Один воспитывался в мире, где проповедовали свет и добро. Другой решил, что непременно должен стать главным злодеем в Поднебесной. Спустя много лет выросшие и возмужавшие братья встретятся, чтобы сойтись в решающей схватке.