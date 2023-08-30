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Постер к 1-му сезону сериала Сердце непобедимого
Киноафиша Сериалы Сердце непобедимого Сезоны Сезон 1

Сердце непобедимого, 1 сезон

Heart of Invictus 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сердце непобедимого»

В 1-м сезоне сериала «Сердце непобедимого» документальное шоу расскажет об участниках «Игр непобежденных», а также о том, как протекала их жизнь в ходе подготовки к Invictus Games 2022 в Гааге. Главными действующими лицами этой истории стали участники игр Invictus – ветераны военных действий и бывшие сотрудники спецслужб, которые пострадали во время несения службы, ходе боевых операций или выполнения других служебных обязанностей. Ради этих людей принц Гарри и устроил эти состязания. Он решил, что такие соревнования помогут поднять дух бывших бойцов, которым тяжело адаптироваться к мирной жизни после травм и ранений.

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 30 августа 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
30 августа 2023
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
30 августа 2023
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
30 августа 2023
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 августа 2023
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
30 августа 2023
График выхода всех сериалов
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