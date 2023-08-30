Menu
Heart of Invictus 2023, season 1

Heart of Invictus 16+
Сезон 1
Season premiere 30 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 5
Runtime 3 hours 45 minutes
"Heart of Invictus" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Сердце непобедимого» документальное шоу расскажет об участниках «Игр непобежденных», а также о том, как протекала их жизнь в ходе подготовки к Invictus Games 2022 в Гааге. Главными действующими лицами этой истории стали участники игр Invictus – ветераны военных действий и бывшие сотрудники спецслужб, которые пострадали во время несения службы, ходе боевых операций или выполнения других служебных обязанностей. Ради этих людей принц Гарри и устроил эти состязания. Он решил, что такие соревнования помогут поднять дух бывших бойцов, которым тяжело адаптироваться к мирной жизни после травм и ранений.

Series rating

0.0
5.3 IMDb
"Heart of Invictus" season 1 list of episodes
Something Needs to Change
Season 1 Episode 1
30 August 2023
Invisible Injuries
Season 1 Episode 2
30 August 2023
One Step Forward, Three Steps Back
Season 1 Episode 3
30 August 2023
Group Therapy
Season 1 Episode 4
30 August 2023
Where the Light Enters
Season 1 Episode 5
30 August 2023
