В 1-м сезоне сериала «Сердце непобедимого» документальное шоу расскажет об участниках «Игр непобежденных», а также о том, как протекала их жизнь в ходе подготовки к Invictus Games 2022 в Гааге. Главными действующими лицами этой истории стали участники игр Invictus – ветераны военных действий и бывшие сотрудники спецслужб, которые пострадали во время несения службы, ходе боевых операций или выполнения других служебных обязанностей. Ради этих людей принц Гарри и устроил эти состязания. Он решил, что такие соревнования помогут поднять дух бывших бойцов, которым тяжело адаптироваться к мирной жизни после травм и ранений.