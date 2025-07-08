Меню
Адмирал Кузнецов
Статьи
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Не криминал, а гонки: этот сериал со звездой «Невского» оценили на 8.4 — даже «Близкий враг» получил меньше
А компанию Васильеву составил исполнитель главной роли в проекте «Адмирал Кузнецов».
1 комментарий
8 июля 2025 09:54
«Редкостная муть, режиссера на кол»: попробуйте отличить «Адмирала Кузнецова» от «Штрафбата» по плохим отзывам (тест)
Собрали 5 российских военных сериалов, которым досталось от зрителей.
5 комментариев
8 июня 2025 07:58
От ликвидатора аварии ЧАЭС до музея ВОВ: адмирал Кузнецов воспитал трех прекрасных сыновей, и в сериале их судьбу не раскроют
Драма с Игорем Петренко охватывает совсем другой временной промежуток.
Написать
7 июня 2025 10:23
Можно снимать второй сезон: чем закончился сериал «Адмирал Кузнецов» и что дальше стало с героем в годы войны
Кто знает, вдруг дождемся новостей о съемках продолжения?
2 комментария
12 мая 2025 11:21
«Это как ткнуть пальцем на глобусе»: в сериале «Адмирал Кузнецов» есть 2 ляпа — их сразу же замечают моряки
Большинство обычных зрителей наверняка не увидят подвоха.
3 комментария
8 мая 2025 17:38
Что смотреть после «Адмирала Кузнецова»: 3 похожих сериала про тех, кто в море — у каждого рейтинг не ниже 7.3
Без лишнего пафоса, но с тем самым настроением.
Написать
2 мая 2025 10:52
Если бы «Адмирала Кузнецова» сняли в Голливуде: ИИ выбрал актеров на главные роли — фанаты Marvel и DC, держитесь
Удивительно, но в этот раз у нейросети не нашлось места для Тимоти Шаламе.
4 комментария
29 апреля 2025 11:50
«Классический штамп самодура»: зрители камня на камне не оставили от «Адмирала Кузнецова» — за эти 2 ляпа особенно обидно
Несмотря на неплохой рейтинг и внимание к деталям, проект не обошелся без промахов.
6 комментариев
26 апреля 2025 19:34
Самый молодой нарком: вот сколько лет было настоящему адмиралу Кузнецову, когда началась война
После выхода сериала интерес зрителей к этой персоне заметно возрос.
3 комментария
24 апреля 2025 11:50
Целых 8 фур и более 1000 нарядов: как создавался сериал «Адмирал Кузнецов» — разбираем в цифрах
Чтобы воссоздать эпоху, создатели приложили немало усилий.
Написать
24 апреля 2025 10:23
Исторический ляп или намеренный обман? Писатель посмотрел «Адмирала Кузнецова» — к судьбе разведчицы Штерн есть вопросы
Все больше критики льется на очередной проект об исторической личности.
4 комментария
22 апреля 2025 15:13
Художественный вымысел или правда? Что стало с первой женой флотоводца из сериала «Адмирал Кузнецов»
Жизнь этой личности окутана тайной.
4 комментария
21 апреля 2025 19:34
«Ляп, и очень большой»: историк разобрал на запчасти «Адмирала Кузнецова» — сериал достойный, но к создателям есть вопросы
Спойлер: Петренко и Урсуляк — молодцы.
26 комментариев
20 апреля 2025 22:57
Увольнение ни за что и конфликты с властью: что стало с адмиралом Кузнецовым после войны — в сериале с Петренко вряд ли покажут
Судьба героя сложилась не так, как можно было ожидать.
3 комментария
18 апреля 2025 09:25
Закрыть глаза на Урсуляк и любоваться Петренко: плюсы «Адмирала Кузнецова» едва перекрывают минусы
Особенно тяжело смотреть тем, кто служил на флоте.
15 комментариев
16 апреля 2025 17:09
