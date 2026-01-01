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Награды и номинации «Пустошь»

Вся информация о сериале
BAFTA 2024 BAFTA 2024
Titles & Graphic Identity
Победитель
Россиянам будут платить 13-ю пенсию перед Новым годом — решение Госдумы
Старые картонные коробки везу на дачу вместо мусорки: 2 минуты делов — и на грядках красота, а от слизней нет следа
Смазываю стенки холодильника маслом — и забываю про уборку на полгода: работает безотказно
«Меня просто вырубает»: 2 этих балета Цискаридзе всем сердцем ненавидит, пока зрители платят за билеты сотни тысяч
Песню Высоцкого из «Земли Санникова» особо сильно обожают поляки и французы: поют даже 46 лет после смерти актера
Переиздание исправило главную ошибку «Ла-Ла Ленда»: Гослинг 10 лет не мог смотреть фильм из-за нее
70 млн долларов за 5 минут в трубу: эта сцена из «Пиратов Карибского моря» стоила дороже всего «Парка юрского периода» и «Дьявол носит Prada»
«Бегущий по лезвию» 50 лет спустя: репликанты возвращаются на Amazon, теперь без Гослинга и Форда
Колесников обратился к самым верным поклонникам «Первого отдела»: «Не обманывайте себя» (видео)
10 серий, рейтинг 98% на Rotten Tomatoes: странная новинка 2026 года от Apple TV смешивает «Сияние», «Челюсти», «Оно» и чёрный юмор
Швецова, Луганский, дети — и ни одной подсказки: тест по «Тайнам следствия», хорошо ли вы выучили сериал за 26 лет
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