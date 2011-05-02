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Постер к 1-му сезону сериала 1942
Киноафиша Сериалы 1942 Сезоны Сезон 1

1942, 1 сезон

1942 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 мая 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «1942»

В 1-м сезоне сериала «1942» деревенский мужик Григорий с началом Великой Отечественной войны собирает партизанский отряд и уходит в леса, чтобы наносить удары по немецкому тылу. Весной 1942 года отряд оказывается на территории, оккупированной фашистами. Они ведут активную пропаганду, а тех, кто не соглашается перейти на их сторону, преследуют каратели из латышской полиции. Григорию и его ребятам приходится нелегко: в отряде остаются только он, Муха да пара мужиков, которым удалось выжить и избежать вербовки. К ним присоединяется Алена, чей муж ушел к другой, а любовник переметнулся к немцам.

Список серий 1-го сезона сериала «1942» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 мая 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 мая 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 мая 2011
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 мая 2011
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
9 мая 2011
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
10 мая 2011
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
11 мая 2011
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
12 мая 2011
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
16 мая 2011
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
17 мая 2011
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
18 мая 2011
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
19 мая 2011
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
23 мая 2011
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
24 мая 2011
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
25 мая 2011
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
26 мая 2011
График выхода всех сериалов
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