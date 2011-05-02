Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

1942 2009 - 2011, season 1

1942 season 1 poster
Kinoafisha TV Shows 1942 Seasons Season 1

1942 16+
Title Сезон 1
Season premiere 2 May 2011
Production year 2011
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"1942" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «1942» деревенский мужик Григорий с началом Великой Отечественной войны собирает партизанский отряд и уходит в леса, чтобы наносить удары по немецкому тылу. Весной 1942 года отряд оказывается на территории, оккупированной фашистами. Они ведут активную пропаганду, а тех, кто не соглашается перейти на их сторону, преследуют каратели из латышской полиции. Григорию и его ребятам приходится нелегко: в отряде остаются только он, Муха да пара мужиков, которым удалось выжить и избежать вербовки. К ним присоединяется Алена, чей муж ушел к другой, а любовник переметнулся к немцам.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.7 IMDb
Write review
"1942" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
2 May 2011
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 May 2011
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 May 2011
Серия 4
Season 1 Episode 4
5 May 2011
Серия 5
Season 1 Episode 5
9 May 2011
Серия 6
Season 1 Episode 6
10 May 2011
Серия 7
Season 1 Episode 7
11 May 2011
Серия 8
Season 1 Episode 8
12 May 2011
Серия 9
Season 1 Episode 9
16 May 2011
Серия 10
Season 1 Episode 10
17 May 2011
Серия 11
Season 1 Episode 11
18 May 2011
Серия 12
Season 1 Episode 12
19 May 2011
Серия 13
Season 1 Episode 13
23 May 2011
Серия 14
Season 1 Episode 14
24 May 2011
Серия 15
Season 1 Episode 15
25 May 2011
Серия 16
Season 1 Episode 16
26 May 2011
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more