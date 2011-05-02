В 1-м сезоне сериала «1942» деревенский мужик Григорий с началом Великой Отечественной войны собирает партизанский отряд и уходит в леса, чтобы наносить удары по немецкому тылу. Весной 1942 года отряд оказывается на территории, оккупированной фашистами. Они ведут активную пропаганду, а тех, кто не соглашается перейти на их сторону, преследуют каратели из латышской полиции. Григорию и его ребятам приходится нелегко: в отряде остаются только он, Муха да пара мужиков, которым удалось выжить и избежать вербовки. К ним присоединяется Алена, чей муж ушел к другой, а любовник переметнулся к немцам.