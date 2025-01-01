Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Фантастическая четверка Цитаты

Цитаты из сериала Фантастическая четверка

[вступительная тема]
Певец В космическом приключении / Их поразили космические лучи / И четверо навсегда изменятся / В самых фантастических способах
Хор Не бойся / Они здесь / Просто зови Четвёрку / Фантастическую Четвёрку
Человек-Факел [шёпотом] Не нужно больше.
Певец [сказано] Это некорректно!
Хор О, Рид Ричардс - эластичный / Сью может исчезнуть из виду / Джонни - Человек-Факел / Фантаст предпочитает драться / Зови Четвёрку / Фантастическую Четвёрку / Фантастическую Четвёрку
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[финальная тема]
Singer Вот Галактикус, голодный / И старый Доктор Дум рядом / Вот пришли Скруллы, вторгаются / Ты побежишь и укроешься от страха?
Chorus Никак нет, никак нет / Никак нет / Просто зови Четверку / Фантастическую Четверку
Человеческий Факел [шёпотом] Это всё. Больше ничего. Вот *это* грамотно!
Chorus О, Рид Ричардс эластичен / Сью может исчезнуть с глаз / Джонни — Человеческий Факел / А ТThing просто обожает драться / Зови Четверку / Фантастическую Четверку / Фантастическую Четверку
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Брайан Остин Грин
Brian Austin Green
Белла — волчица, Каллены — вообще феи: две фанатские теории о «Сумерках», которые звучат безумно, но чертовски логично (и смешно)
Эти 3 детективных сериала даже круче, чем британский Шерлок: держат зрителя в напряжении до финала
Netflix бросил вызов «Йеллоустоуну»: в вестерне «Покинутые» две семьи связаны преступлением, тайной и землей с серебром — и тут начинается битва
Их битва будет легендарной: «Кайдзю № 8» закроют в третьем сезоне, вот когда выйдет финал задорного аниме
Цензура такая, что советскому кино и не снилась: Стивену Кингу покорился уникальный антирекорд — внукам не похвастаешься
«Ошибки устанешь перечислять»: историки поставили клеймо на распиаренной исторической драме с Хабенским — «Это фейк!»
Сопли-динамит и клоун-обжора: во 2 сезоне «Ван-Пис» покажут целых 7 новых дьявольских фруктов — составили рейтинг от лучших к худшим
Наконец-то дописал «Ветра зимы»? Мартин сделал особый подарок фанату — теперь у поклонников «Игры престолов» вопросов еще больше
Глотайте пыль за Сон Джин-ву: продолжение «Поднятия уровня» побьет все рекорды «Истребителя демонов», но лишь при одном условии
Оценки выше, чем у «Трех богатырей»: забытый российский мульт в США полюбили сильнее, чем у нас — для детей, но на взрослые темы
«Я написал сценарий и снял»: Тарантино достал с полки забытую версию «Убить Билла» — первоначальную задумку покажут в кино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше