Фантастическая четверка
Цитаты
Цитаты из сериала Фантастическая четверка
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
[вступительная тема]
Певец
В космическом приключении / Их поразили космические лучи / И четверо навсегда изменятся / В самых фантастических способах
Хор
Не бойся / Они здесь / Просто зови Четвёрку / Фантастическую Четвёрку
Человек-Факел
[шёпотом] Не нужно больше.
Певец
[сказано] Это некорректно!
Хор
О, Рид Ричардс - эластичный / Сью может исчезнуть из виду / Джонни - Человек-Факел / Фантаст предпочитает драться / Зови Четвёрку / Фантастическую Четвёрку / Фантастическую Четвёрку
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[финальная тема]
Singer
Вот Галактикус, голодный / И старый Доктор Дум рядом / Вот пришли Скруллы, вторгаются / Ты побежишь и укроешься от страха?
Chorus
Никак нет, никак нет / Никак нет / Просто зови Четверку / Фантастическую Четверку
Человеческий Факел
[шёпотом] Это всё. Больше ничего. Вот *это* грамотно!
Chorus
О, Рид Ричардс эластичен / Сью может исчезнуть с глаз / Джонни — Человеческий Факел / А ТThing просто обожает драться / Зови Четверку / Фантастическую Четверку / Фантастическую Четверку
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Брайан Остин Грин
Brian Austin Green
