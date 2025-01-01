[финальная тема]

Singer Вот Галактикус, голодный / И старый Доктор Дум рядом / Вот пришли Скруллы, вторгаются / Ты побежишь и укроешься от страха?

Chorus Никак нет, никак нет / Никак нет / Просто зови Четверку / Фантастическую Четверку

Человеческий Факел [шёпотом] Это всё. Больше ничего. Вот *это* грамотно!