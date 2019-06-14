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Постер к 1-му сезону сериала Нил: 5000 лет истории
Киноафиша Сериалы Нил: 5000 лет истории Сезоны Сезон 1

Нил: 5000 лет истории, 1 сезон

The Nile: Egypt's Great River with Bettany Hughes 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 июня 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Нил: 5000 лет истории»

В 1-м сезоне сериала «Нил: 5000 лет истории» авторы проекта вместе с ведущей Беттани Хьюз отправляются исследовать Нил. Эта река с уникальной историей, которая неоднократно менялась в течение пяти тысячи лет. Героям документального шоу предстоит пересечь реку в различных уголках Африки, пройти около тысячи миль. Каир, Асуанская плотина и множество других культовых мест, где располагаются поселения местных жителей, зависящих от Нила, окажутся ключевыми объектами интереса для авторов проекта. Величественный водоем сыграл большую роль для развития одной из самых ярких цивилизаций в мире.

Список серий 1-го сезона сериала «Нил: 5000 лет истории» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 июня 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
21 июня 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 июня 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
5 июля 2019
График выхода всех сериалов
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