В 1-м сезоне сериала «Нил: 5000 лет истории» авторы проекта вместе с ведущей Беттани Хьюз отправляются исследовать Нил. Эта река с уникальной историей, которая неоднократно менялась в течение пяти тысячи лет. Героям документального шоу предстоит пересечь реку в различных уголках Африки, пройти около тысячи миль. Каир, Асуанская плотина и множество других культовых мест, где располагаются поселения местных жителей, зависящих от Нила, окажутся ключевыми объектами интереса для авторов проекта. Величественный водоем сыграл большую роль для развития одной из самых ярких цивилизаций в мире.