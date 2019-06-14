Menu
The Nile: Egypt's Great River with Bettany Hughes 2019, season 1

The Nile: Egypt's Great River with Bettany Hughes season 1 poster
The Nile: Egypt's Great River with Bettany Hughes 18+
Season premiere 14 June 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"The Nile: Egypt's Great River with Bettany Hughes" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Нил: 5000 лет истории» авторы проекта вместе с ведущей Беттани Хьюз отправляются исследовать Нил. Эта река с уникальной историей, которая неоднократно менялась в течение пяти тысячи лет. Героям документального шоу предстоит пересечь реку в различных уголках Африки, пройти около тысячи миль. Каир, Асуанская плотина и множество других культовых мест, где располагаются поселения местных жителей, зависящих от Нила, окажутся ключевыми объектами интереса для авторов проекта. Величественный водоем сыграл большую роль для развития одной из самых ярких цивилизаций в мире.

Series rating

7.5 IMDb
"The Nile: Egypt's Great River with Bettany Hughes" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
14 June 2019
Episode 2
21 June 2019
Episode 3
28 June 2019
Episode 4
5 July 2019
