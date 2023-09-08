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Постер к 1-му сезону сериала Тело в огне
Киноафиша Сериалы Тело в огне Сезоны Сезон 1

Тело в огне, 1 сезон

El cuerpo en llamas 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тело в огне»

В 1-м сезоне сериала «Тело в огне» события разворачиваются в пригороде Барселоны в мае 2017 года. На территории старого водохранилища Фуа сотрудники находят выгоревший изнутри автомобиль, а в его салоне – обуглившееся тело человека. Экспертиза выявляет личность жертвы: это полицейский детектив Педро, исчезнувший несколько лет назад. Разумеется, такое громкое дело не может обойтись без общественного резонанса, тем более что расследование раскрывает множество безумных подробностей из жизни убитого. Токсичные отношения, сексуальные скандалы, насилие, обман, злоупотребление служебными обязанностями – это лишь вершина айсберга.

Список серий сериала Тело в огне График выхода всех сериалов
Сезон 1
Водохранилище El pantano
Сезон 1 Серия 1
8 сентября 2023
Две розы Dos Rosas
Сезон 1 Серия 2
8 сентября 2023
Падение La caída
Сезон 1 Серия 3
8 сентября 2023
Рождество Navidad
Сезон 1 Серия 4
8 сентября 2023
Любовь El amor
Сезон 1 Серия 5
8 сентября 2023
Невозможное Lo imposible
Сезон 1 Серия 6
8 сентября 2023
Лицом к лицу Frente a frente
Сезон 1 Серия 7
8 сентября 2023
1 мая 2017 года 1 de mayo, 2017
Сезон 1 Серия 8
8 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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