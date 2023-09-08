Menu
Season premiere 8 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
В 1-м сезоне сериала «Тело в огне» события разворачиваются в пригороде Барселоны в мае 2017 года. На территории старого водохранилища Фуа сотрудники находят выгоревший изнутри автомобиль, а в его салоне – обуглившееся тело человека. Экспертиза выявляет личность жертвы: это полицейский детектив Педро, исчезнувший несколько лет назад. Разумеется, такое громкое дело не может обойтись без общественного резонанса, тем более что расследование раскрывает множество безумных подробностей из жизни убитого. Токсичные отношения, сексуальные скандалы, насилие, обман, злоупотребление служебными обязанностями – это лишь вершина айсберга.

6.6
6.7 IMDb

El pantano
Season 1 Episode 1
8 September 2023
Dos Rosas
Season 1 Episode 2
8 September 2023
La caída
Season 1 Episode 3
8 September 2023
Navidad
Season 1 Episode 4
8 September 2023
El amor
Season 1 Episode 5
8 September 2023
Lo imposible
Season 1 Episode 6
8 September 2023
Frente a frente
Season 1 Episode 7
8 September 2023
1 de mayo, 2017
Season 1 Episode 8
8 September 2023
