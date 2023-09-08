В 1-м сезоне сериала «Тело в огне» события разворачиваются в пригороде Барселоны в мае 2017 года. На территории старого водохранилища Фуа сотрудники находят выгоревший изнутри автомобиль, а в его салоне – обуглившееся тело человека. Экспертиза выявляет личность жертвы: это полицейский детектив Педро, исчезнувший несколько лет назад. Разумеется, такое громкое дело не может обойтись без общественного резонанса, тем более что расследование раскрывает множество безумных подробностей из жизни убитого. Токсичные отношения, сексуальные скандалы, насилие, обман, злоупотребление служебными обязанностями – это лишь вершина айсберга.