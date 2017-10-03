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Постер к 1-му сезону сериала Черный клевер
Киноафиша Сериалы Черный клевер Сезоны Сезон 1

Черный клевер, 1 сезон

Black Clover 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 170
Продолжительность сезона 85 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Черный клевер»

В 1-м сезоне сериала «Черный клевер» речь пойдет о двух необычных сиротах из магического мира. Аста весел, силен и общителен, но лишен способности к волшебству. Зато его тихий и неуверенный в себе друг Юно наделен очень мощной энергией. Тем не менее они оба стремятся к одной и той же цели – стать Королем магов. Для этого пятнадцатилетние юноши уезжают в столицу из родного приюта и поступают на службу в ряды Магических рыцарей. Им предстоит сразиться со множеством злодеев и доказать, что они достойны своей мечты. И если одному из них служба дается легко и приятно, то второму приходится постоянно работать над собой вопреки собственной природе.

Список серий 1-го сезона сериала «Черный клевер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Аста и Юно Asta and Yuno
Сезон 1 Серия 1
3 октября 2017
Мальчишечья клятва A Young Man's Vow
Сезон 1 Серия 2
10 октября 2017
Столица Королевства Клевера To the Royal Capital!
Сезон 1 Серия 3
17 октября 2017
Экзамен Рыцарей-Чародеев The Magic Knights Entrance Exam
Сезон 1 Серия 4
24 октября 2017
Путь к титулу Короля Магов The Road to the Wizard King
Сезон 1 Серия 5
31 октября 2017
Чёрные Быки The Black Bulls
Сезон 1 Серия 6
7 ноября 2017
Ещё один новичок Another New Member
Сезон 1 Серия 7
14 ноября 2017
Вперёд-вперёд! Первая миссия Go! Go! First Mission
Сезон 1 Серия 8
21 ноября 2017
Зверь Beasts
Сезон 1 Серия 9
28 ноября 2017
Защитники Guardians
Сезон 1 Серия 10
5 декабря 2017
Что произошло в Касл-Тауне? What Happened on a Certain Day in the Castle Town
Сезон 1 Серия 11
12 декабря 2017
То, что видел король магов The Wizard King Saw
Сезон 1 Серия 12
19 декабря 2017
То, что видел король магов. Продолжение The Wizard King Saw, Continued
Сезон 1 Серия 13
26 декабря 2017
Подземелье Dungeon
Сезон 1 Серия 14
9 января 2018
Алмазный маг The Diamond Mage
Сезон 1 Серия 15
16 января 2018
Друзья Friends
Сезон 1 Серия 16
23 января 2018
Разрушитель Destroyer
Сезон 1 Серия 17
30 января 2018
Воспоминания о тебе Memories of You
Сезон 1 Серия 18
6 февраля 2018
Погибель и спасение Destruction and Salvation
Сезон 1 Серия 19
13 февраля 2018
Собрание в королевской столице Assembly at the Royal Capital
Сезон 1 Серия 20
20 февраля 2018
Бунт в столице Capital Riot
Сезон 1 Серия 21
27 февраля 2018
Дикий магический танец Wild Magic Dance
Сезон 1 Серия 22
6 марта 2018
Багровый Король Лев The King of the Crimson Lions
Сезон 1 Серия 23
13 марта 2018
Пропажа Blackout
Сезон 1 Серия 24
20 марта 2018
Превратности судьбы Adversity
Сезон 1 Серия 25
27 марта 2018
Раненые звери Wounded Beasts
Сезон 1 Серия 26
3 апреля 2018
Свет Light
Сезон 1 Серия 27
10 апреля 2018
Избранный сердцем The One I've Set My Heart On
Сезон 1 Серия 28
17 апреля 2018
Тропа Path
Сезон 1 Серия 29
24 апреля 2018
Зеркальный маг The Mirror Mage
Сезон 1 Серия 30
1 мая 2018
Погоня сквозь снега Pursuit Over the Snow
Сезон 1 Серия 31
8 мая 2018
Росток трилистника Three-Leaf Sprouts
Сезон 1 Серия 32
15 мая 2018
Помогать кому-нибудь когда-нибудь To Help Somebody Someday
Сезон 1 Серия 33
22 мая 2018
Светлая магия против тёмной магии Light Magic vs Dark Magic
Сезон 1 Серия 34
29 мая 2018
Свет правосудия The Light of Judgment
Сезон 1 Серия 35
5 июня 2018
Третий глаз Three Eyes
Сезон 1 Серия 36
12 июня 2018
Не обладающий магией The One With No Magic
Сезон 1 Серия 37
19 июня 2018
Совещание капитанов The Magic Knights Captain Conference
Сезон 1 Серия 38
26 июня 2018
Троекратный салют Three-Leaf Salute
Сезон 1 Серия 39
3 июля 2018
История Чёрного пляжа A Black Beach Story
Сезон 1 Серия 40
10 июля 2018
Рост водяной девы The Water Girl Grows Up
Сезон 1 Серия 41
17 июля 2018
Подводный храм The Underwater Temple
Сезон 1 Серия 42
24 июля 2018
Королевская битва при храме Temple Battle Royale
Сезон 1 Серия 43
31 июля 2018
Глупый огненный шар и необузданная молния The Pointlessly Direct Fireball and the Wild Lightning
Сезон 1 Серия 44
7 августа 2018
Человек, который не знает, когда остановиться The Guy Who Doesn't Know When to Quit
Сезон 1 Серия 45
14 августа 2018
Пробуждение Awakening
Сезон 1 Серия 46
21 августа 2018
Единственное оружие The Only Weapon
Сезон 1 Серия 47
28 августа 2018
Надежда против отчаяния Despair vs. Hope
Сезон 1 Серия 48
4 сентября 2018
За пределами Beyond Limits
Сезон 1 Серия 49
11 сентября 2018
Конец битве, конец отчаянию End of the Battle, End of Despair
Сезон 1 Серия 50
18 сентября 2018
Доказательство правоты Proof of Rightness
Сезон 1 Серия 51
25 сентября 2018
Пусть победит сильнейший Whoever's Strongest Wins
Сезон 1 Серия 52
2 октября 2018
За маской Behind the Mask
Сезон 1 Серия 53
9 октября 2018
Больше Никогда Never Again
Сезон 1 Серия 54
16 октября 2018
Человек по имени Фанзелль The Man Named Fanzell
Сезон 1 Серия 55
23 октября 2018
Человек по имени Фанзелль The Man Named Fanzell Continued
Сезон 1 Серия 56
30 октября 2018
Проникновение Infiltration
Сезон 1 Серия 57
6 ноября 2018
Решение на поле боя! The Battlefield Decision
Сезон 1 Серия 58
13 ноября 2018
Пламя ненависти Flames of Hatred
Сезон 1 Серия 59
20 ноября 2018
Искупление перебежчиков Defectors' Atonement
Сезон 1 Серия 60
27 ноября 2018
Обещанный мир The Promised World
Сезон 1 Серия 61
4 декабря 2018
Лучше друг друга Those Who Boost Each Other Up
Сезон 1 Серия 62
11 декабря 2018
Ничего! Никогда! Not in the Slightest
Сезон 1 Серия 63
18 декабря 2018
Красная нить судьбы The Red Thread of Fate
Сезон 1 Серия 64
25 декабря 2018
Я дома I'm Home
Сезон 1 Серия 65
8 января 2019
Секрет Глаза Белой Ночи The Secret of the Eye of the Midnight Sun
Сезон 1 Серия 66
15 января 2019
Веселый фестиваль двойных свиданий A Fun Festival Double Date
Сезон 1 Серия 67
22 января 2019
Битва на смерть!? Ями против Джека Battle to the Death?! Yami vs. Jack
Сезон 1 Серия 68
29 января 2019
Меланхолия Девы Роз The Briar Maiden's Melancholy
Сезон 1 Серия 69
5 февраля 2019
Две новые звезды Two New Stars
Сезон 1 Серия 70
12 февраля 2019
Некоронованная, непобедимая львица The Uncrowned, Undefeated Lioness
Сезон 1 Серия 71
19 февраля 2019
Огни святого Эльма St. Elmo's Fire
Сезон 1 Серия 72
26 февраля 2019
Огни святого Эльма The Royal Knights Selection Test
Сезон 1 Серия 73
5 марта 2019
Цветы революции Flower of Resolution
Сезон 1 Серия 74
12 марта 2019
Ожесточенный бой Fierce Battle
Сезон 1 Серия 75
19 марта 2019
Маг X Mage X
Сезон 1 Серия 76
26 марта 2019
Грязная кровь Bad Blood
Сезон 1 Серия 77
2 апреля 2019
Ловушка простолюдина Peasant Trap
Сезон 1 Серия 78
9 апреля 2019
Хулиган старшой против качка-дуралея Mister Delinquent vs. Muscle Brains
Сезон 1 Серия 79
16 апреля 2019
Одарённый младший против неудачника старшего Special Little Brother vs. Failed Big Brother
Сезон 1 Серия 80
23 апреля 2019
Жизнь одного замечательного человека The Life of a Certain Man
Сезон 1 Серия 81
30 апреля 2019
Клеверочек!! Ночной кошмар Чарми! Clover Clips! The Nightmarish Charmy Special!
Сезон 1 Серия 82
7 мая 2019
Сейчас я сожгу тебя Burn It into You
Сезон 1 Серия 83
14 мая 2019
Победители The Victors
Сезон 1 Серия 84
21 мая 2019
Разговор по душам Together In the Bath
Сезон 1 Серия 85
28 мая 2019
Ями и Ванджанс Yami and Vangeance
Сезон 1 Серия 86
4 июня 2019
Рыцари Короны Formation of the Royal Knights
Сезон 1 Серия 87
11 июня 2019
Вперёд на штурм укрытия Глаза Белой Ночи! Storming the Eye of the Midnight Sun's Hideout!!!
Сезон 1 Серия 88
18 июня 2019
Пристанище Чёрных Быков The Black Bulls' Hideout
Сезон 1 Серия 89
25 июня 2019
Сумасшедшая магическая битва Crazy Magic Battle
Сезон 1 Серия 90
2 июля 2019
Мереолеона против Райи Неверного Mereoleona vs. Raia the Disloyal
Сезон 1 Серия 91
9 июля 2019
Король Магов против лидера Глаза Белой Ночи The Wizard King vs. The Leader of the Eye of the Midnight Sun
Сезон 1 Серия 92
16 июля 2019
Юлиус Новахроно Julius Novachrono
Сезон 1 Серия 93
23 июля 2019
Новое будущее New Future
Сезон 1 Серия 94
30 июля 2019
Реинкарнация Reincarnation
Сезон 1 Серия 95
6 августа 2019
Капитан Чёрных быков против Алой розы The Black Bulls Captain vs. the Crimson Wild Rose
Сезон 1 Серия 96
13 августа 2019
Всесокрушающая слабость Overwhelming Disadvantage
Сезон 1 Серия 97
20 августа 2019
Спящий Лев The Sleeping Lion
Сезон 1 Серия 98
27 августа 2019
Отчаянный путь к выживанию The Desperate Path Toward Survival
Сезон 1 Серия 99
3 сентября 2019
Мы вам не проиграем We Won't Lose to You
Сезон 1 Серия 100
10 сентября 2019
Жители отдалённой деревни The Lives of the Village in the Sticks
Сезон 1 Серия 101
17 сентября 2019
Два чуда Two Miracles
Сезон 1 Серия 102
24 сентября 2019
Высвобождение проклятого Release from Misfortune
Сезон 1 Серия 103
1 октября 2019
Яростная молния против друзей Lightning of Rage vs. Friends
Сезон 1 Серия 104
8 октября 2019
Улыбка и слёзы Smiles, Tears
Сезон 1 Серия 105
15 октября 2019
Путь мести, путь искупления Path of Revenge, Path of Atonement
Сезон 1 Серия 106
22 октября 2019
Битва за Замок Клевера The Battle for Clover Castle
Сезон 1 Серия 107
29 октября 2019
Танцовщица на поле боя Battlefield Dancer
Сезон 1 Серия 108
5 ноября 2019
Братья пространственной магии Spatial Mage Brothers
Сезон 1 Серия 109
12 ноября 2019
Буйный бык, вперёд, в решительный бой!! The Raging Bull Joins the Showdown!!
Сезон 1 Серия 110
19 ноября 2019
Взгляд со стороны зеркала The Eyes in the Mirror
Сезон 1 Серия 111
26 ноября 2019
Люди, которым можно верить Humans Who Can Be Trusted
Сезон 1 Серия 112
3 декабря 2019
Штурм дворца теней Storming the Shadow Palace
Сезон 1 Серия 113
10 декабря 2019
Последний зритель The Final Invaders
Сезон 1 Серия 114
17 декабря 2019
Кукловод Mastermind
Сезон 1 Серия 115
24 декабря 2019
Заклятый враг The Ultimate Natural Enemy
Сезон 1 Серия 116
7 января 2020
Пора снять печать Breaking the Seal
Сезон 1 Серия 117
14 января 2020
Встреча, что пересекла время A Reunion Across Time and Space
Сезон 1 Серия 118
21 января 2020
Губительный удар The Final Attack
Сезон 1 Серия 119
28 января 2020
Рассвет Dawn
Сезон 1 Серия 120
4 февраля 2020
Три проблемы Three Problems
Сезон 1 Серия 121
11 февраля 2020
Чернее чёрного As Pitch Black as It Gets
Сезон 1 Серия 122
18 февраля 2020
Воспоминания Неро... Часть 1 Nero Reminiscences... Part 1
Сезон 1 Серия 123
25 февраля 2020
Воспоминания Неро... Часть 2 Nero Reminiscences... Part 2
Сезон 1 Серия 124
3 марта 2020
Возвращение Return
Сезон 1 Серия 125
10 марта 2020
Признание Голубой Розы The Blue Rose`s Confession
Сезон 1 Серия 126
17 марта 2020
Зацепка Clues
Сезон 1 Серия 127
24 марта 2020
В царство Сердца! To the Heart Kingdom!
Сезон 1 Серия 128
31 марта 2020
Дьявол Мегикула Devil Megicula
Сезон 1 Серия 129
7 апреля 2020
Новое совещание капитанов The New Magic Knight Squad Captains' Meeting
Сезон 1 Серия 130
14 апреля 2020
С новой решимостью! A New Resolve
Сезон 1 Серия 131
21 апреля 2020
Пробуждение льва The Lion Awakens
Сезон 1 Серия 132
28 апреля 2020
Пробуждение льва, Продолжение The Lion Awakens, Continued
Сезон 1 Серия 133
7 июля 2020
Приглашённые Those Who Have Been Gathered
Сезон 1 Серия 134
14 июля 2020
Тот, кто владеет моим сердцем, моим разумом и душой The One Who Has My Heart, My Mind, and Soul
Сезон 1 Серия 135
21 июля 2020
Чёрная история морской пучины A Black Deep-Sea Story
Сезон 1 Серия 136
28 июля 2020
Столетний голод Чарми и тысячелетнее одиночество Гордона Charmy's Century of Hunger, Gordon's Millennium of Loneliness
Сезон 1 Серия 137
4 августа 2020
Наследник Зары In Zara's Footsteps
Сезон 1 Серия 138
11 августа 2020
Ведьма приходит домой A Witch's Homecoming
Сезон 1 Серия 139
18 августа 2020
Просьба Юлиуса A Favor for Julius
Сезон 1 Серия 140
25 августа 2020
Золотая семья The Golden Family
Сезон 1 Серия 141
1 сентября 2020
Оставленные Those Remaining
Сезон 1 Серия 142
8 сентября 2020
Перекошенные весы The Tilted Scale
Сезон 1 Серия 143
15 сентября 2020
Те, кто желает погибели дъяволу Those Who Wish to Destroy Devils
Сезон 1 Серия 144
22 сентября 2020
Отбить своих Recapture
Сезон 1 Серия 145
29 сентября 2020
Те, кто желает процветания дъяволу Those Who Worship the Devil
Сезон 1 Серия 146
6 октября 2020
Отчаянный Prepared to Die
Сезон 1 Серия 147
13 октября 2020
Стань светом, что разгонит тьму Becoming the Light That Shines Through the Darkness
Сезон 1 Серия 148
20 октября 2020
Два поиска Two Things to Look for
Сезон 1 Серия 149
27 октября 2020
Испытание девушек The Maidens' Challenge
Сезон 1 Серия 150
3 ноября 2020
Схватка! Битва капитанов рыцарей чар! Clash! The Battle of the Magic Knights Squad Captains!
Сезон 1 Серия 151
10 ноября 2020
Вперёд, в завтра! To Tomorrow!
Сезон 1 Серия 152
17 ноября 2020
Избранные The Chosen Ones
Сезон 1 Серия 153
24 ноября 2020
Вице-капитан Лангрис Vice-Captain Langris Vaude
Сезон 1 Серия 154
1 декабря 2020
Пять духов хранителей The 5 Spirit Guardians
Сезон 1 Серия 155
8 декабря 2020
Пробуждение силы Awakening Power
Сезон 1 Серия 156
15 декабря 2020
Пятилистный клевер Five-Leaf Clover
Сезон 1 Серия 157
22 декабря 2020
Начало надежды и отчаяния The Beginning of Hope and Despair
Сезон 1 Серия 158
5 января 2021
Тихие озёра и лесные тени Quiet Lakes and Forest Shadows
Сезон 1 Серия 159
12 января 2021
Посланник из королевства Пик The Messenger from the Spade Kingdom
Сезон 1 Серия 160
19 января 2021
Сила Зенона Zenon's Power
Сезон 1 Серия 161
26 января 2021
Начало Великой Войны The Great War Breaks Out
Сезон 1 Серия 162
2 февраля 2021
Данте против капитана Чёрных Быков Dante vs. The Captain of the Black Bulls Squad
Сезон 1 Серия 163
9 февраля 2021
Поле битвы: королевство Сердца Battlefield: Heart Kingdom
Сезон 1 Серия 164
16 февраля 2021
Водяное побоище Water Crusade
Сезон 1 Серия 165
23 февраля 2021
Капитан: Ями Сукэхиро Captain: Yami Sukehiro
Сезон 1 Серия 166
2 марта 2021
Чёрная клятва Black Oath
Сезон 1 Серия 167
9 марта 2021
Сильнейший на сцене Stirrings of the Strongest
Сезон 1 Серия 168
16 марта 2021
Ритуал подчинения дьявола The Devil-Binding Ritual
Сезон 1 Серия 169
23 марта 2021
Далекое будущее The Faraway Future
Сезон 1 Серия 170
30 марта 2021
График выхода всех сериалов
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