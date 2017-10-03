Menu
Black Clover 2017 - 2021, season 1

Black Clover 16+
Season premiere 3 October 2017
Production year 2017
Number of episodes 170
Runtime 85 hours 0 minute
"Black Clover" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Черный клевер» речь пойдет о двух необычных сиротах из магического мира. Аста весел, силен и общителен, но лишен способности к волшебству. Зато его тихий и неуверенный в себе друг Юно наделен очень мощной энергией. Тем не менее они оба стремятся к одной и той же цели – стать Королем магов. Для этого пятнадцатилетние юноши уезжают в столицу из родного приюта и поступают на службу в ряды Магических рыцарей. Им предстоит сразиться со множеством злодеев и доказать, что они достойны своей мечты. И если одному из них служба дается легко и приятно, то второму приходится постоянно работать над собой вопреки собственной природе.

"Black Clover" season 1 list of episodes.

Asta and Yuno
Season 1 Episode 1
3 October 2017
A Young Man's Vow
Season 1 Episode 2
10 October 2017
To the Royal Capital!
Season 1 Episode 3
17 October 2017
The Magic Knights Entrance Exam
Season 1 Episode 4
24 October 2017
The Road to the Wizard King
Season 1 Episode 5
31 October 2017
The Black Bulls
Season 1 Episode 6
7 November 2017
Another New Member
Season 1 Episode 7
14 November 2017
Go! Go! First Mission
Season 1 Episode 8
21 November 2017
Beasts
Season 1 Episode 9
28 November 2017
Guardians
Season 1 Episode 10
5 December 2017
What Happened on a Certain Day in the Castle Town
Season 1 Episode 11
12 December 2017
The Wizard King Saw
Season 1 Episode 12
19 December 2017
The Wizard King Saw, Continued
Season 1 Episode 13
26 December 2017
Dungeon
Season 1 Episode 14
9 January 2018
The Diamond Mage
Season 1 Episode 15
16 January 2018
Friends
Season 1 Episode 16
23 January 2018
Destroyer
Season 1 Episode 17
30 January 2018
Memories of You
Season 1 Episode 18
6 February 2018
Destruction and Salvation
Season 1 Episode 19
13 February 2018
Assembly at the Royal Capital
Season 1 Episode 20
20 February 2018
Capital Riot
Season 1 Episode 21
27 February 2018
Wild Magic Dance
Season 1 Episode 22
6 March 2018
The King of the Crimson Lions
Season 1 Episode 23
13 March 2018
Blackout
Season 1 Episode 24
20 March 2018
Adversity
Season 1 Episode 25
27 March 2018
Wounded Beasts
Season 1 Episode 26
3 April 2018
Light
Season 1 Episode 27
10 April 2018
The One I've Set My Heart On
Season 1 Episode 28
17 April 2018
Path
Season 1 Episode 29
24 April 2018
The Mirror Mage
Season 1 Episode 30
1 May 2018
Pursuit Over the Snow
Season 1 Episode 31
8 May 2018
Three-Leaf Sprouts
Season 1 Episode 32
15 May 2018
To Help Somebody Someday
Season 1 Episode 33
22 May 2018
Light Magic vs Dark Magic
Season 1 Episode 34
29 May 2018
The Light of Judgment
Season 1 Episode 35
5 June 2018
Three Eyes
Season 1 Episode 36
12 June 2018
The One With No Magic
Season 1 Episode 37
19 June 2018
The Magic Knights Captain Conference
Season 1 Episode 38
26 June 2018
Three-Leaf Salute
Season 1 Episode 39
3 July 2018
A Black Beach Story
Season 1 Episode 40
10 July 2018
The Water Girl Grows Up
Season 1 Episode 41
17 July 2018
The Underwater Temple
Season 1 Episode 42
24 July 2018
Temple Battle Royale
Season 1 Episode 43
31 July 2018
The Pointlessly Direct Fireball and the Wild Lightning
Season 1 Episode 44
7 August 2018
The Guy Who Doesn't Know When to Quit
Season 1 Episode 45
14 August 2018
Awakening
Season 1 Episode 46
21 August 2018
The Only Weapon
Season 1 Episode 47
28 August 2018
Despair vs. Hope
Season 1 Episode 48
4 September 2018
Beyond Limits
Season 1 Episode 49
11 September 2018
End of the Battle, End of Despair
Season 1 Episode 50
18 September 2018
Proof of Rightness
Season 1 Episode 51
25 September 2018
Whoever's Strongest Wins
Season 1 Episode 52
2 October 2018
Behind the Mask
Season 1 Episode 53
9 October 2018
Never Again
Season 1 Episode 54
16 October 2018
The Man Named Fanzell
Season 1 Episode 55
23 October 2018
The Man Named Fanzell Continued
Season 1 Episode 56
30 October 2018
Infiltration
Season 1 Episode 57
6 November 2018
The Battlefield Decision
Season 1 Episode 58
13 November 2018
Flames of Hatred
Season 1 Episode 59
20 November 2018
Defectors' Atonement
Season 1 Episode 60
27 November 2018
The Promised World
Season 1 Episode 61
4 December 2018
Those Who Boost Each Other Up
Season 1 Episode 62
11 December 2018
Not in the Slightest
Season 1 Episode 63
18 December 2018
The Red Thread of Fate
Season 1 Episode 64
25 December 2018
I'm Home
Season 1 Episode 65
8 January 2019
The Secret of the Eye of the Midnight Sun
Season 1 Episode 66
15 January 2019
A Fun Festival Double Date
Season 1 Episode 67
22 January 2019
Battle to the Death?! Yami vs. Jack
Season 1 Episode 68
29 January 2019
The Briar Maiden's Melancholy
Season 1 Episode 69
5 February 2019
Two New Stars
Season 1 Episode 70
12 February 2019
The Uncrowned, Undefeated Lioness
Season 1 Episode 71
19 February 2019
St. Elmo's Fire
Season 1 Episode 72
26 February 2019
The Royal Knights Selection Test
Season 1 Episode 73
5 March 2019
Flower of Resolution
Season 1 Episode 74
12 March 2019
Fierce Battle
Season 1 Episode 75
19 March 2019
Mage X
Season 1 Episode 76
26 March 2019
Bad Blood
Season 1 Episode 77
2 April 2019
Peasant Trap
Season 1 Episode 78
9 April 2019
Mister Delinquent vs. Muscle Brains
Season 1 Episode 79
16 April 2019
Special Little Brother vs. Failed Big Brother
Season 1 Episode 80
23 April 2019
The Life of a Certain Man
Season 1 Episode 81
30 April 2019
Clover Clips! The Nightmarish Charmy Special!
Season 1 Episode 82
7 May 2019
Burn It into You
Season 1 Episode 83
14 May 2019
The Victors
Season 1 Episode 84
21 May 2019
Together In the Bath
Season 1 Episode 85
28 May 2019
Yami and Vangeance
Season 1 Episode 86
4 June 2019
Formation of the Royal Knights
Season 1 Episode 87
11 June 2019
Storming the Eye of the Midnight Sun's Hideout!!!
Season 1 Episode 88
18 June 2019
The Black Bulls' Hideout
Season 1 Episode 89
25 June 2019
Crazy Magic Battle
Season 1 Episode 90
2 July 2019
Mereoleona vs. Raia the Disloyal
Season 1 Episode 91
9 July 2019
The Wizard King vs. The Leader of the Eye of the Midnight Sun
Season 1 Episode 92
16 July 2019
Julius Novachrono
Season 1 Episode 93
23 July 2019
New Future
Season 1 Episode 94
30 July 2019
Reincarnation
Season 1 Episode 95
6 August 2019
The Black Bulls Captain vs. the Crimson Wild Rose
Season 1 Episode 96
13 August 2019
Overwhelming Disadvantage
Season 1 Episode 97
20 August 2019
The Sleeping Lion
Season 1 Episode 98
27 August 2019
The Desperate Path Toward Survival
Season 1 Episode 99
3 September 2019
We Won't Lose to You
Season 1 Episode 100
10 September 2019
The Lives of the Village in the Sticks
Season 1 Episode 101
17 September 2019
Two Miracles
Season 1 Episode 102
24 September 2019
Release from Misfortune
Season 1 Episode 103
1 October 2019
Lightning of Rage vs. Friends
Season 1 Episode 104
8 October 2019
Smiles, Tears
Season 1 Episode 105
15 October 2019
Path of Revenge, Path of Atonement
Season 1 Episode 106
22 October 2019
The Battle for Clover Castle
Season 1 Episode 107
29 October 2019
Battlefield Dancer
Season 1 Episode 108
5 November 2019
Spatial Mage Brothers
Season 1 Episode 109
12 November 2019
The Raging Bull Joins the Showdown!!
Season 1 Episode 110
19 November 2019
The Eyes in the Mirror
Season 1 Episode 111
26 November 2019
Humans Who Can Be Trusted
Season 1 Episode 112
3 December 2019
Storming the Shadow Palace
Season 1 Episode 113
10 December 2019
The Final Invaders
Season 1 Episode 114
17 December 2019
Mastermind
Season 1 Episode 115
24 December 2019
The Ultimate Natural Enemy
Season 1 Episode 116
7 January 2020
Breaking the Seal
Season 1 Episode 117
14 January 2020
A Reunion Across Time and Space
Season 1 Episode 118
21 January 2020
The Final Attack
Season 1 Episode 119
28 January 2020
Dawn
Season 1 Episode 120
4 February 2020
Three Problems
Season 1 Episode 121
11 February 2020
As Pitch Black as It Gets
Season 1 Episode 122
18 February 2020
Nero Reminiscences... Part 1
Season 1 Episode 123
25 February 2020
Nero Reminiscences... Part 2
Season 1 Episode 124
3 March 2020
Return
Season 1 Episode 125
10 March 2020
The Blue Rose`s Confession
Season 1 Episode 126
17 March 2020
Clues
Season 1 Episode 127
24 March 2020
To the Heart Kingdom!
Season 1 Episode 128
31 March 2020
Devil Megicula
Season 1 Episode 129
7 April 2020
The New Magic Knight Squad Captains' Meeting
Season 1 Episode 130
14 April 2020
A New Resolve
Season 1 Episode 131
21 April 2020
The Lion Awakens
Season 1 Episode 132
28 April 2020
The Lion Awakens, Continued
Season 1 Episode 133
7 July 2020
Those Who Have Been Gathered
Season 1 Episode 134
14 July 2020
The One Who Has My Heart, My Mind, and Soul
Season 1 Episode 135
21 July 2020
A Black Deep-Sea Story
Season 1 Episode 136
28 July 2020
Charmy's Century of Hunger, Gordon's Millennium of Loneliness
Season 1 Episode 137
4 August 2020
In Zara's Footsteps
Season 1 Episode 138
11 August 2020
A Witch's Homecoming
Season 1 Episode 139
18 August 2020
A Favor for Julius
Season 1 Episode 140
25 August 2020
The Golden Family
Season 1 Episode 141
1 September 2020
Those Remaining
Season 1 Episode 142
8 September 2020
The Tilted Scale
Season 1 Episode 143
15 September 2020
Those Who Wish to Destroy Devils
Season 1 Episode 144
22 September 2020
Recapture
Season 1 Episode 145
29 September 2020
Those Who Worship the Devil
Season 1 Episode 146
6 October 2020
Prepared to Die
Season 1 Episode 147
13 October 2020
Becoming the Light That Shines Through the Darkness
Season 1 Episode 148
20 October 2020
Two Things to Look for
Season 1 Episode 149
27 October 2020
The Maidens' Challenge
Season 1 Episode 150
3 November 2020
Clash! The Battle of the Magic Knights Squad Captains!
Season 1 Episode 151
10 November 2020
To Tomorrow!
Season 1 Episode 152
17 November 2020
The Chosen Ones
Season 1 Episode 153
24 November 2020
Vice-Captain Langris Vaude
Season 1 Episode 154
1 December 2020
The 5 Spirit Guardians
Season 1 Episode 155
8 December 2020
Awakening Power
Season 1 Episode 156
15 December 2020
Five-Leaf Clover
Season 1 Episode 157
22 December 2020
The Beginning of Hope and Despair
Season 1 Episode 158
5 January 2021
Quiet Lakes and Forest Shadows
Season 1 Episode 159
12 January 2021
The Messenger from the Spade Kingdom
Season 1 Episode 160
19 January 2021
Zenon's Power
Season 1 Episode 161
26 January 2021
The Great War Breaks Out
Season 1 Episode 162
2 February 2021
Dante vs. The Captain of the Black Bulls Squad
Season 1 Episode 163
9 February 2021
Battlefield: Heart Kingdom
Season 1 Episode 164
16 February 2021
Water Crusade
Season 1 Episode 165
23 February 2021
Captain: Yami Sukehiro
Season 1 Episode 166
2 March 2021
Black Oath
Season 1 Episode 167
9 March 2021
Stirrings of the Strongest
Season 1 Episode 168
16 March 2021
The Devil-Binding Ritual
Season 1 Episode 169
23 March 2021
The Faraway Future
Season 1 Episode 170
30 March 2021
