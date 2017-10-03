В 1-м сезоне сериала «Черный клевер» речь пойдет о двух необычных сиротах из магического мира. Аста весел, силен и общителен, но лишен способности к волшебству. Зато его тихий и неуверенный в себе друг Юно наделен очень мощной энергией. Тем не менее они оба стремятся к одной и той же цели – стать Королем магов. Для этого пятнадцатилетние юноши уезжают в столицу из родного приюта и поступают на службу в ряды Магических рыцарей. Им предстоит сразиться со множеством злодеев и доказать, что они достойны своей мечты. И если одному из них служба дается легко и приятно, то второму приходится постоянно работать над собой вопреки собственной природе.