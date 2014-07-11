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Постер к 1-му сезону сериала Эхо террора
Киноафиша Сериалы Эхо террора Сезоны Сезон 1

Эхо террора, 1 сезон

Zankyou no Terror 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 июля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 11
Продолжительность сезона 4 часа 35 минут
О чем 1-й сезон сериала «Эхо террора»

В 1-м сезоне сериала «Эхо террора» действие разворачивается в альтернативной современности в японской столице. Ничем не примечательный летний день знаменуется масштабным и пугающим терактом. Полицейские немедленно приступают к расследованию, но обнаруживают, что единственная зацепка к этому делу – видеозапись из соцсетей, на которой два тинейджера обсуждают «погружение Токио во тьму». Установить адрес создателя видеоролика не удается: преступники пользуются анонимной сетью и продолжают загружать видео, в которых зашифровывают загадки. Разгадав их, можно установить место следующего взрыва и обезвредить бомбу.

Список серий 1-го сезона сериала «Эхо террора» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Падение Falling
Сезон 1 Серия 1
11 июля 2014
Вызов и последствия Call & Response
Сезон 1 Серия 2
18 июля 2014
Найти и уничтожить Search & Destroy
Сезон 1 Серия 3
25 июля 2014
Прорыв Break Through
Сезон 1 Серия 4
1 августа 2014
Игра в прятки Hide & Seek
Сезон 1 Серия 5
8 августа 2014
Кто не спрятался… Ready or Not
Сезон 1 Серия 6
15 августа 2014
Равный счет Deuce
Сезон 1 Серия 7
22 августа 2014
Моя прекрасная леди My Fair Lady
Сезон 1 Серия 8
5 сентября 2014
Взлеты и падения Highs & Lows
Сезон 1 Серия 9
12 сентября 2014
Суматоха Helter Skelter
Сезон 1 Серия 10
19 сентября 2014
Надежда VON
Сезон 1 Серия 11
26 сентября 2014
График выхода всех сериалов
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