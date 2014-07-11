В 1-м сезоне сериала «Эхо террора» действие разворачивается в альтернативной современности в японской столице. Ничем не примечательный летний день знаменуется масштабным и пугающим терактом. Полицейские немедленно приступают к расследованию, но обнаруживают, что единственная зацепка к этому делу – видеозапись из соцсетей, на которой два тинейджера обсуждают «погружение Токио во тьму». Установить адрес создателя видеоролика не удается: преступники пользуются анонимной сетью и продолжают загружать видео, в которых зашифровывают загадки. Разгадав их, можно установить место следующего взрыва и обезвредить бомбу.