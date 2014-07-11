Menu
Season premiere 11 July 2014
Production year 2014
Number of episodes 11
Runtime 4 hours 35 minutes
В 1-м сезоне сериала «Эхо террора» действие разворачивается в альтернативной современности в японской столице. Ничем не примечательный летний день знаменуется масштабным и пугающим терактом. Полицейские немедленно приступают к расследованию, но обнаруживают, что единственная зацепка к этому делу – видеозапись из соцсетей, на которой два тинейджера обсуждают «погружение Токио во тьму». Установить адрес создателя видеоролика не удается: преступники пользуются анонимной сетью и продолжают загружать видео, в которых зашифровывают загадки. Разгадав их, можно установить место следующего взрыва и обезвредить бомбу.

7.8 IMDb
Falling
Season 1 Episode 1
11 July 2014
Call & Response
Season 1 Episode 2
18 July 2014
Search & Destroy
Season 1 Episode 3
25 July 2014
Break Through
Season 1 Episode 4
1 August 2014
Hide & Seek
Season 1 Episode 5
8 August 2014
Ready or Not
Season 1 Episode 6
15 August 2014
Deuce
Season 1 Episode 7
22 August 2014
My Fair Lady
Season 1 Episode 8
5 September 2014
Highs & Lows
Season 1 Episode 9
12 September 2014
Helter Skelter
Season 1 Episode 10
19 September 2014
VON
Season 1 Episode 11
26 September 2014
