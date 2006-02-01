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Постер к 1-му сезону сериала Мой генерал
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Киноафиша Сериалы Мой генерал Сезоны Сезон 1

Мой генерал, 1 сезон

Moj general 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 февраля 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Мой генерал»

В 1-м сезоне сериала «Мой генерал» юная преподавательница Марина Красовская бросает своего жениха Эдика, рутину и учебу, чтобы отправиться в увлекательное приключение. Она оказывается в Подмосковье и в первый же день находит на свою голову неприятности. Возле пруда Марина обнаружила тело мужчины. Погибший Чуев тоже проводил время в этом же санатории. Милицейские решили, что он случайно утонул. Но Марина не сомневается — это умышленное убийство. Рядом с прудом она видела одну улику… Но вот кому об этом можно рассказать? Она делится с Федором Тучковым, который сначала ей не понравился, но затем она почувствовала к нему симпатию.

Список серий 1-го сезона сериала «Мой генерал» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 февраля 2006
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 февраля 2006
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 февраля 2006
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 февраля 2006
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 февраля 2006
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
1 февраля 2006
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
1 февраля 2006
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
1 февраля 2006
График выхода всех сериалов
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