В 1-м сезоне сериала «Мой генерал» юная преподавательница Марина Красовская бросает своего жениха Эдика, рутину и учебу, чтобы отправиться в увлекательное приключение. Она оказывается в Подмосковье и в первый же день находит на свою голову неприятности. Возле пруда Марина обнаружила тело мужчины. Погибший Чуев тоже проводил время в этом же санатории. Милицейские решили, что он случайно утонул. Но Марина не сомневается — это умышленное убийство. Рядом с прудом она видела одну улику… Но вот кому об этом можно рассказать? Она делится с Федором Тучковым, который сначала ей не понравился, но затем она почувствовала к нему симпатию.