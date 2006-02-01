Menu
Russian
Moj general 2006, season 1

Moj general 16+
Title Сезон 1
Season premiere 1 February 2006
Production year 2006
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Moj general" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мой генерал» юная преподавательница Марина Красовская бросает своего жениха Эдика, рутину и учебу, чтобы отправиться в увлекательное приключение. Она оказывается в Подмосковье и в первый же день находит на свою голову неприятности. Возле пруда Марина обнаружила тело мужчины. Погибший Чуев тоже проводил время в этом же санатории. Милицейские решили, что он случайно утонул. Но Марина не сомневается — это умышленное убийство. Рядом с прудом она видела одну улику… Но вот кому об этом можно рассказать? Она делится с Федором Тучковым, который сначала ей не понравился, но затем она почувствовала к нему симпатию.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.8 IMDb
Moj general List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 February 2006
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 February 2006
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 February 2006
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 February 2006
Серия 5
Season 1 Episode 5
1 February 2006
Серия 6
Season 1 Episode 6
1 February 2006
Серия 7
Season 1 Episode 7
1 February 2006
Серия 8
Season 1 Episode 8
1 February 2006
TV series release schedule
