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Постер к 1-му сезону сериала Другая черная девушка
Киноафиша Сериалы Другая черная девушка Сезоны Сезон 1

Другая черная девушка, 1 сезон

The Other Black Girl
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Другая черная девушка»

В 1-м сезоне сериала The Other Black Girl зрители знакомятся с молодой афроамериканкой по имени Нелла. Это талантливая и амбициозная девушка, которая работает в крупном американском издательстве ассистенткой главного редактора. Коллеги ценят и уважают ее, и все же она чувствует к себе особенное отношение как к единственной представительнице расовых меньшинств в коллективе. Неллу не устраивает такой расклад, она настаивает на том, чтобы начальник принял на работу еще одну чернокожую женщину. Ей оказывается обаятельная и приветливая Хейзел. Сперва она очень всем нравится, но выясняется, что у нее есть свои тайны.

Список серий сериала Другая черная девушка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Они говорят, что я другая They Say I'm Different
Сезон 1 Серия 1
13 сентября 2023
После шторма After the Storm
Сезон 1 Серия 2
13 сентября 2023
Я знаю одно место I Know a Place
Сезон 1 Серия 3
13 сентября 2023
А как насчет твоих друзей What About Your Friends
Сезон 1 Серия 4
13 сентября 2023
Разве ты не хочешь меня Don't You Want Me
Сезон 1 Серия 5
13 сентября 2023
Фальшивая улыбка Fake Smile
Сезон 1 Серия 6
13 сентября 2023
Восторг Caught in the Rapture
Сезон 1 Серия 7
13 сентября 2023
Конец любви The End of Love
Сезон 1 Серия 8
13 сентября 2023
Быть молодым, одаренным и разоренным To Be Young, Gifted and Broke
Сезон 1 Серия 9
13 сентября 2023
Долой болезни Down with Disease
Сезон 1 Серия 10
13 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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