The Other Black Girl 2023, season 1

The Other Black Girl
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"The Other Black Girl" season 1 description

В 1-м сезоне сериала The Other Black Girl зрители знакомятся с молодой афроамериканкой по имени Нелла. Это талантливая и амбициозная девушка, которая работает в крупном американском издательстве ассистенткой главного редактора. Коллеги ценят и уважают ее, и все же она чувствует к себе особенное отношение как к единственной представительнице расовых меньшинств в коллективе. Неллу не устраивает такой расклад, она настаивает на том, чтобы начальник принял на работу еще одну чернокожую женщину. Ей оказывается обаятельная и приветливая Хейзел. Сперва она очень всем нравится, но выясняется, что у нее есть свои тайны.

"The Other Black Girl" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
They Say I'm Different
Season 1 Episode 1
13 September 2023
After the Storm
Season 1 Episode 2
13 September 2023
I Know a Place
Season 1 Episode 3
13 September 2023
What About Your Friends
Season 1 Episode 4
13 September 2023
Don't You Want Me
Season 1 Episode 5
13 September 2023
Fake Smile
Season 1 Episode 6
13 September 2023
Caught in the Rapture
Season 1 Episode 7
13 September 2023
The End of Love
Season 1 Episode 8
13 September 2023
To Be Young, Gifted and Broke
Season 1 Episode 9
13 September 2023
Down with Disease
Season 1 Episode 10
13 September 2023
TV series release schedule
