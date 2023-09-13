В 1-м сезоне сериала The Other Black Girl зрители знакомятся с молодой афроамериканкой по имени Нелла. Это талантливая и амбициозная девушка, которая работает в крупном американском издательстве ассистенткой главного редактора. Коллеги ценят и уважают ее, и все же она чувствует к себе особенное отношение как к единственной представительнице расовых меньшинств в коллективе. Неллу не устраивает такой расклад, она настаивает на том, чтобы начальник принял на работу еще одну чернокожую женщину. Ей оказывается обаятельная и приветливая Хейзел. Сперва она очень всем нравится, но выясняется, что у нее есть свои тайны.