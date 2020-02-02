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Постер к 1-му сезону сериала Поцелуй акулы
Киноафиша Сериалы Поцелуй акулы Сезоны Сезон 1

Поцелуй акулы, 1 сезон

The Wonder Woman 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 18
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Поцелуй акулы»

В 1-м сезоне сериала «Поцелуй акулы» события разворачиваются в офисе крупной маркетинговой корпорации. Начальство выделяет из коллектива двух самых лучших сотрудников – амбициозную молодую девушку по имени Ду Айша и находчивого юношу И Фейяна. Разумеется, никто из них не хочет занимать вторую позицию, поэтому между коллегами нарастает конкуренция, грозящая вылиться в настоящую ненависть. Масла в огонь подливает босс, который постоянно ставит этих двоих в пару. Им приходится работать бок о бок, ни на секунду не забывая о своей вражде. Но неожиданно оба понимают, что их совместные усилия дают лучший результат.

Список серий 1-го сезона сериала «Поцелуй акулы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
2 февраля 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
9 февраля 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
16 февраля 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
23 февраля 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 марта 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 марта 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
15 марта 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
22 марта 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
29 марта 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
5 апреля 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
12 апреля 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
19 апреля 2020
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
26 апреля 2020
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
3 мая 2020
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
10 мая 2020
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
17 мая 2020
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
24 мая 2020
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
31 мая 2020
График выхода всех сериалов
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