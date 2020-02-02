В 1-м сезоне сериала «Поцелуй акулы» события разворачиваются в офисе крупной маркетинговой корпорации. Начальство выделяет из коллектива двух самых лучших сотрудников – амбициозную молодую девушку по имени Ду Айша и находчивого юношу И Фейяна. Разумеется, никто из них не хочет занимать вторую позицию, поэтому между коллегами нарастает конкуренция, грозящая вылиться в настоящую ненависть. Масла в огонь подливает босс, который постоянно ставит этих двоих в пару. Им приходится работать бок о бок, ни на секунду не забывая о своей вражде. Но неожиданно оба понимают, что их совместные усилия дают лучший результат.