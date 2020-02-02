Menu
The Wonder Woman season 1 watch online

The Wonder Woman season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Wonder Woman Seasons Season 1

The Wonder Woman 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 February 2020
Production year 2020
Number of episodes 18
Runtime 18 hours 0 minute
"The Wonder Woman" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Поцелуй акулы» события разворачиваются в офисе крупной маркетинговой корпорации. Начальство выделяет из коллектива двух самых лучших сотрудников – амбициозную молодую девушку по имени Ду Айша и находчивого юношу И Фейяна. Разумеется, никто из них не хочет занимать вторую позицию, поэтому между коллегами нарастает конкуренция, грозящая вылиться в настоящую ненависть. Масла в огонь подливает босс, который постоянно ставит этих двоих в пару. Им приходится работать бок о бок, ни на секунду не забывая о своей вражде. Но неожиданно оба понимают, что их совместные усилия дают лучший результат.

7.7 IMDb
"The Wonder Woman" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
2 February 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
9 February 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
16 February 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
23 February 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
1 March 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
8 March 2020
Episode 7
Season 1 Episode 7
15 March 2020
Episode 8
Season 1 Episode 8
22 March 2020
Episode 9
Season 1 Episode 9
29 March 2020
Episode 10
Season 1 Episode 10
5 April 2020
Episode 11
Season 1 Episode 11
12 April 2020
Episode 12
Season 1 Episode 12
19 April 2020
Episode 13
Season 1 Episode 13
26 April 2020
Episode 14
Season 1 Episode 14
3 May 2020
Episode 15
Season 1 Episode 15
10 May 2020
Episode 16
Season 1 Episode 16
17 May 2020
Episode 17
Season 1 Episode 17
24 May 2020
Episode 18
Season 1 Episode 18
31 May 2020
TV series release schedule
