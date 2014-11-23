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Киноафиша Сериалы Дело чести Сезоны Сезон 1

Дело чести, 1 сезон

Şeref Meselesi 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 ноября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 26
Продолжительность сезона 47 часов 40 минут
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О чем 1-й сезон сериала «Дело чести»

В 1-м сезоне сериала «Дело чести» в центре событий оказываются двое братьев, Йигит и Эмир. Один является способным скромником и тихоней, а за вторым закрепилась слава беспринципного эгоиста и настоящего плейбоя, который может соблазнить любую девушку. Несмотря на разницу во взглядах на жизнь и характерах, братьям удается отлично ладить. Все меняется, когда в их жизнь приходит череда несчастий. Они теряют сначала любимую бабушку, а после – отца. Герои переезжают в Стамбул, где селятся по соседству с красивой девушкой Сибель, которая собирается сделать карьеру модели. Братья одновременно решают за ней приударить.

Список серий 1-го сезона сериала «Дело чести» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 ноября 2014
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
30 ноября 2014
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 декабря 2014
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 декабря 2014
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
21 декабря 2014
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
28 декабря 2014
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
4 января 2015
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
11 января 2015
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
18 января 2015
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
25 января 2015
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
1 февраля 2015
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
8 февраля 2015
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
15 февраля 2015
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
22 февраля 2015
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
1 марта 2015
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
8 марта 2015
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
15 марта 2015
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
22 марта 2015
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
29 марта 2015
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
5 апреля 2015
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
12 апреля 2015
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
19 апреля 2015
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
26 апреля 2015
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
3 мая 2015
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
10 мая 2015
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
17 мая 2015
График выхода всех сериалов
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