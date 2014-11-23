В 1-м сезоне сериала «Дело чести» в центре событий оказываются двое братьев, Йигит и Эмир. Один является способным скромником и тихоней, а за вторым закрепилась слава беспринципного эгоиста и настоящего плейбоя, который может соблазнить любую девушку. Несмотря на разницу во взглядах на жизнь и характерах, братьям удается отлично ладить. Все меняется, когда в их жизнь приходит череда несчастий. Они теряют сначала любимую бабушку, а после – отца. Герои переезжают в Стамбул, где селятся по соседству с красивой девушкой Сибель, которая собирается сделать карьеру модели. Братья одновременно решают за ней приударить.