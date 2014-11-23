Menu
Şeref Meselesi season 1 watch online

Şeref Meselesi season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Şeref Meselesi Seasons Season 1

Şeref Meselesi 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 November 2014
Production year 2014
Number of episodes 26
Runtime 47 hours 40 minutes
"Şeref Meselesi" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Дело чести» в центре событий оказываются двое братьев, Йигит и Эмир. Один является способным скромником и тихоней, а за вторым закрепилась слава беспринципного эгоиста и настоящего плейбоя, который может соблазнить любую девушку. Несмотря на разницу во взглядах на жизнь и характерах, братьям удается отлично ладить. Все меняется, когда в их жизнь приходит череда несчастий. Они теряют сначала любимую бабушку, а после – отца. Герои переезжают в Стамбул, где селятся по соседству с красивой девушкой Сибель, которая собирается сделать карьеру модели. Братья одновременно решают за ней приударить.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
7.5 IMDb
Write review
"Şeref Meselesi" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
23 November 2014
Episode 2
Season 1 Episode 2
30 November 2014
Episode 3
Season 1 Episode 3
7 December 2014
Episode 4
Season 1 Episode 4
14 December 2014
Episode 5
Season 1 Episode 5
21 December 2014
Episode 6
Season 1 Episode 6
28 December 2014
Episode 7
Season 1 Episode 7
4 January 2015
Episode 8
Season 1 Episode 8
11 January 2015
Episode 9
Season 1 Episode 9
18 January 2015
Episode 10
Season 1 Episode 10
25 January 2015
Episode 11
Season 1 Episode 11
1 February 2015
Episode 12
Season 1 Episode 12
8 February 2015
Episode 13
Season 1 Episode 13
15 February 2015
Episode 14
Season 1 Episode 14
22 February 2015
Episode 15
Season 1 Episode 15
1 March 2015
Episode 16
Season 1 Episode 16
8 March 2015
Episode 17
Season 1 Episode 17
15 March 2015
Episode 18
Season 1 Episode 18
22 March 2015
Episode 19
Season 1 Episode 19
29 March 2015
Episode 20
Season 1 Episode 20
5 April 2015
Episode 21
Season 1 Episode 21
12 April 2015
Episode 22
Season 1 Episode 22
19 April 2015
Episode 23
Season 1 Episode 23
26 April 2015
Episode 24
Season 1 Episode 24
3 May 2015
Episode 25
Season 1 Episode 25
10 May 2015
Episode 26
Season 1 Episode 26
17 May 2015
TV series release schedule
