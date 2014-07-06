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Постер к 1-му сезону сериала Убийца Акамэ!
Киноафиша Сериалы Убийца Акамэ! Сезоны Сезон 1

Akame Ga Kill! 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 июля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 24
Продолжительность сезона 9 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Убийца Акамэ!»

В 1-м сезоне сериала «Убийца Акамэ!» в центре событий оказывается юный паренек из глухой бедной деревушки по имени Тацуми. Всю свою жизнь он стремится защищать слабых и помогать нищим, поэтому, едва повзрослев, он решает отправиться в столицу на заработки, чтобы поддержать родное поселение. В этом ему помогает талант воина и неплохой уровень владения мечом. Тацуми приходит в королевский замок, чтобы устроиться в ряды охраны. Но чем больше он наблюдает за городской «счастливой жизнью», тем больше ужасается. Всем здесь тайно руководит корыстный и жестокий премьер-министр, которого кто-то должен срочно поставить на место.

Список серий 1-го сезона сериала «Убийца Акамэ!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Убить тьму Kill the Darkness
Сезон 1 Серия 1
6 июля 2014
Убить власть Kill the Authority
Сезон 1 Серия 2
13 июля 2014
Убить свои заботы Kill the Grudge
Сезон 1 Серия 3
20 июля 2014
Убить обладателей Тэйгу Kill the Imperial Arms User
Сезон 1 Серия 4
27 июля 2014
Убить мечту Kill the Fantasy
Сезон 1 Серия 5
3 августа 2014
Убить абсолютную справедливость Kill the Absolute Justice
Сезон 1 Серия 6
10 августа 2014
Убить троих: Часть 1 Kill the Three: Part 1
Сезон 1 Серия 7
17 августа 2014
Убить троих: Часть 2 Kill the Three: Part 2
Сезон 1 Серия 8
24 августа 2014
Убить фанатика сражений Kill the Battle Fanatic
Сезон 1 Серия 9
31 августа 2014
Убить искушение Kill the Temptation
Сезон 1 Серия 10
7 сентября 2014
Убить безумного ученого Kill the Mad Scientist
Сезон 1 Серия 11
14 сентября 2014
Убить новичков Kill the Newcomers
Сезон 1 Серия 12
21 сентября 2014
Убить неприятности Kill the Nuisances
Сезон 1 Серия 13
28 сентября 2014
Убейте колоссального опасного зверя Kill the Colossal Danger Beast
Сезон 1 Серия 14
5 октября 2014
Убить религиозную организацию Kill the Religious Organization
Сезон 1 Серия 15
12 октября 2014
Убить марионеток Kill the Puppets
Сезон 1 Серия 16
19 октября 2014
Убить проклятие Kill the Curse
Сезон 1 Серия 17
26 октября 2014
Убить демонов Kill the Demons
Сезон 1 Серия 18
2 ноября 2014
Убить судьбу Kill the Fate
Сезон 1 Серия 19
9 ноября 2014
Убить бойню Kill the Carnage
Сезон 1 Серия 20
16 ноября 2014
Убить отчаяние Kill the Despair
Сезон 1 Серия 21
23 ноября 2014
Убить младшую сестру Kill the Little Sister
Сезон 1 Серия 22
30 ноября 2014
Убить Императора Kill the Emperor
Сезон 1 Серия 23
7 декабря 2014
Убийца Акаме! Akame ga Kill!
Сезон 1 Серия 24
14 декабря 2014
График выхода всех сериалов
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