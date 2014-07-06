В 1-м сезоне сериала «Убийца Акамэ!» в центре событий оказывается юный паренек из глухой бедной деревушки по имени Тацуми. Всю свою жизнь он стремится защищать слабых и помогать нищим, поэтому, едва повзрослев, он решает отправиться в столицу на заработки, чтобы поддержать родное поселение. В этом ему помогает талант воина и неплохой уровень владения мечом. Тацуми приходит в королевский замок, чтобы устроиться в ряды охраны. Но чем больше он наблюдает за городской «счастливой жизнью», тем больше ужасается. Всем здесь тайно руководит корыстный и жестокий премьер-министр, которого кто-то должен срочно поставить на место.