Akame Ga Kill! 2014, season 1

Akame Ga Kill! season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Akame Ga Kill! Seasons Season 1

Akame Ga Kill! 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 July 2014
Production year 2014
Number of episodes 24
Runtime 9 hours 12 minutes
"Akame Ga Kill!" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Убийца Акамэ!» в центре событий оказывается юный паренек из глухой бедной деревушки по имени Тацуми. Всю свою жизнь он стремится защищать слабых и помогать нищим, поэтому, едва повзрослев, он решает отправиться в столицу на заработки, чтобы поддержать родное поселение. В этом ему помогает талант воина и неплохой уровень владения мечом. Тацуми приходит в королевский замок, чтобы устроиться в ряды охраны. Но чем больше он наблюдает за городской «счастливой жизнью», тем больше ужасается. Всем здесь тайно руководит корыстный и жестокий премьер-министр, которого кто-то должен срочно поставить на место.

"Akame Ga Kill!" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Kill the Darkness
Season 1 Episode 1
6 July 2014
Kill the Authority
Season 1 Episode 2
13 July 2014
Kill the Grudge
Season 1 Episode 3
20 July 2014
Kill the Imperial Arms User
Season 1 Episode 4
27 July 2014
Kill the Fantasy
Season 1 Episode 5
3 August 2014
Kill the Absolute Justice
Season 1 Episode 6
10 August 2014
Kill the Three: Part 1
Season 1 Episode 7
17 August 2014
Kill the Three: Part 2
Season 1 Episode 8
24 August 2014
Kill the Battle Fanatic
Season 1 Episode 9
31 August 2014
Kill the Temptation
Season 1 Episode 10
7 September 2014
Kill the Mad Scientist
Season 1 Episode 11
14 September 2014
Kill the Newcomers
Season 1 Episode 12
21 September 2014
Kill the Nuisances
Season 1 Episode 13
28 September 2014
Kill the Colossal Danger Beast
Season 1 Episode 14
5 October 2014
Kill the Religious Organization
Season 1 Episode 15
12 October 2014
Kill the Puppets
Season 1 Episode 16
19 October 2014
Kill the Curse
Season 1 Episode 17
26 October 2014
Kill the Demons
Season 1 Episode 18
2 November 2014
Kill the Fate
Season 1 Episode 19
9 November 2014
Kill the Carnage
Season 1 Episode 20
16 November 2014
Kill the Despair
Season 1 Episode 21
23 November 2014
Kill the Little Sister
Season 1 Episode 22
30 November 2014
Kill the Emperor
Season 1 Episode 23
7 December 2014
Akame ga Kill!
Season 1 Episode 24
14 December 2014
TV series release schedule
