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Постер к 1-му сезону сериала Аисты вернутся
Киноафиша Сериалы Аисты вернутся Сезоны Сезон 1

Vratiće se rode 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 ноября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 25
Продолжительность сезона 31 час 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Аисты вернутся»

В 1-м сезоне сериала «Аисты вернутся» в центре событий оказывается молодой человек по имени Предраг Шваба. Его мать наследует дом в деревне Баранда. Шваба видит в этой собственности спасение от опасных людей, которым он задолжал крупную сумму денег. Однако состоятельный бизнесмен Душко Кртола, более известный как Дуле Пацов, и его влиятельные друзья не оставят это дело просто так. У Дуле есть план модернизировать Баранду, превратив семейный дом в паб и бордель. Местные жители не рады столичным бизнесменам, которые пришли на их землю. В то же время в семье Вулиных разыгрывается личная драма...

Список серий 1-го сезона сериала «Аисты вернутся» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 ноября 2007
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 ноября 2007
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 ноября 2007
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 ноября 2007
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 декабря 2007
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 декабря 2007
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
21 декабря 2007
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
28 декабря 2007
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
11 января 2008
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
18 января 2008
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
25 января 2008
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
1 февраля 2008
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
8 февраля 2008
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
15 февраля 2008
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
22 февраля 2008
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
14 марта 2008
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
21 марта 2008
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
4 апреля 2008
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
11 апреля 2008
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
18 апреля 2008
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
2 мая 2008
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
9 мая 2008
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
16 мая 2008
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
23 мая 2008
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
6 июня 2008
График выхода всех сериалов
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