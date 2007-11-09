Menu
Vratiće se rode 2007 - 2008, season 1

Kinoafisha TV Shows Vratiće se rode Seasons Season 1

Vratiće se rode 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 November 2007
Production year 2007
Number of episodes 25
Runtime 31 hours 15 minutes
"Vratiće se rode" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Аисты вернутся» в центре событий оказывается молодой человек по имени Предраг Шваба. Его мать наследует дом в деревне Баранда. Шваба видит в этой собственности спасение от опасных людей, которым он задолжал крупную сумму денег. Однако состоятельный бизнесмен Душко Кртола, более известный как Дуле Пацов, и его влиятельные друзья не оставят это дело просто так. У Дуле есть план модернизировать Баранду, превратив семейный дом в паб и бордель. Местные жители не рады столичным бизнесменам, которые пришли на их землю. В то же время в семье Вулиных разыгрывается личная драма...

"Vratiće se rode" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
9 November 2007
Episode 2
16 November 2007
Episode 3
23 November 2007
Episode 4
30 November 2007
Episode 5
7 December 2007
Episode 6
14 December 2007
Episode 7
21 December 2007
Episode 8
28 December 2007
Episode 9
11 January 2008
Episode 10
18 January 2008
Episode 11
25 January 2008
Episode 12
1 February 2008
Episode 13
8 February 2008
Episode 14
15 February 2008
Episode 15
22 February 2008
Episode 16
14 March 2008
Episode 17
21 March 2008
Episode 18
4 April 2008
Episode 19
11 April 2008
Episode 20
18 April 2008
Episode 21
2 May 2008
Episode 22
9 May 2008
Episode 23
16 May 2008
Episode 24
23 May 2008
Episode 25
6 June 2008
