В 1-м сезоне сериала «Аисты вернутся» в центре событий оказывается молодой человек по имени Предраг Шваба. Его мать наследует дом в деревне Баранда. Шваба видит в этой собственности спасение от опасных людей, которым он задолжал крупную сумму денег. Однако состоятельный бизнесмен Душко Кртола, более известный как Дуле Пацов, и его влиятельные друзья не оставят это дело просто так. У Дуле есть план модернизировать Баранду, превратив семейный дом в паб и бордель. Местные жители не рады столичным бизнесменам, которые пришли на их землю. В то же время в семье Вулиных разыгрывается личная драма...