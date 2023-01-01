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Киноафиша Сериалы Дино Сезоны Сезон 1

Dino
Название Сезон 1
Количество серий 17
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дино»

В 1-м сезоне сериала «Дино» в 90-е главный герой был грозой всех должников. Он использовал любые, даже самые безжалостные способы, для того чтобы выбить из людей их долги. Однако времена, когда в стране бесчинствовали бандиты и процветал беспредел, остались позади. Дино ведет замкнутый образ жизни в провинции. Правда, некоторые обстоятельства вскоре вынуждают его изменить привычное течение своей жизни. Оказывается, у главного героя и самого остались долги. И вот наступила пора платить по счетам. Дино вынужден вернуться в большой город, чтобы снова взяться за старое, но уже в новых реалиях.

Список серий сериала Дино График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
TBA
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
TBA
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
TBA
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
TBA
График выхода всех сериалов
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