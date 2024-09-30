Menu
Dino season 1 watch online

Dino 16+
Title Сезон 1
Season premiere 30 September 2024
Production year 2024
Number of episodes 17
Runtime 6 hours 48 minutes
"Dino" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Дино» в 90-е главный герой был грозой всех должников. Он использовал любые, даже самые безжалостные способы, для того чтобы выбить из людей их долги. Однако времена, когда в стране бесчинствовали бандиты и процветал беспредел, остались позади. Дино ведет замкнутый образ жизни в провинции. Правда, некоторые обстоятельства вскоре вынуждают его изменить привычное течение своей жизни. Оказывается, у главного героя и самого остались долги. И вот наступила пора платить по счетам. Дино вынужден вернуться в большой город, чтобы снова взяться за старое, но уже в новых реалиях.

6.7 IMDb
"Dino" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
30 September 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
30 September 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 October 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 October 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
2 October 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
2 October 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
3 October 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
3 October 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
7 October 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
7 October 2024
Серия 11
Season 1 Episode 11
8 October 2024
Серия 12
Season 1 Episode 12
8 October 2024
Серия 13
Season 1 Episode 13
9 October 2024
Серия 14
Season 1 Episode 14
9 October 2024
Серия 15
Season 1 Episode 15
10 October 2024
Серия 16
Season 1 Episode 16
10 October 2024
Серия 17
Season 1 Episode 17
10 October 2024
TV series release schedule
