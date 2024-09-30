В 1-м сезоне сериала «Дино» в 90-е главный герой был грозой всех должников. Он использовал любые, даже самые безжалостные способы, для того чтобы выбить из людей их долги. Однако времена, когда в стране бесчинствовали бандиты и процветал беспредел, остались позади. Дино ведет замкнутый образ жизни в провинции. Правда, некоторые обстоятельства вскоре вынуждают его изменить привычное течение своей жизни. Оказывается, у главного героя и самого остались долги. И вот наступила пора платить по счетам. Дино вынужден вернуться в большой город, чтобы снова взяться за старое, но уже в новых реалиях.