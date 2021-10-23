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Киноафиша Сериалы Гора Чири Сезоны Сезон 1

Jirisan 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Гора Чири»

В 1-м сезоне сериала «Гора Чири» история разворачивается возле горы Чирисан и людей, которые туда приезжают. Горный хребет Чирисан является одним из самых высоких на территории Южной Кореи. Огромное количество туристов отправляется туда, чтобы насладиться панорамой и проложить собственные маршруты. Очень часто люди пропадают без вести. Команда рейнджеров оказывает помощь тем, кто потерялся на горе. Однажды к ним присоединяется молодой человек, который удивляет команду необычными способностями. Он может чувствовать дух потерявшихся людей. Впереди героев ожидает немало испытаний.

Список серий 1-го сезона сериала «Гора Чири» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 октября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
24 октября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
30 октября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
31 октября 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 ноября 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 ноября 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
13 ноября 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
14 ноября 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
20 ноября 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
21 ноября 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
27 ноября 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
28 ноября 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
4 декабря 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
5 декабря 2021
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
11 декабря 2021
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
12 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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